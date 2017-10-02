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В аптеках "Белфармации" создан достаточный запас противовирусных лекарств

03.10.2017 18:08 — Новости Общества | БелТА  
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В аптеках "Белфармации" создан достаточный запас противовирусных лекарств
Фото из архива

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В аптеках РУП "Белфармация" создан достаточный запас противовирусных лекарств, сообщил журналистам генеральный директор РУП "Белфармация" Вячеслав Гнитий во время пресс-тура "Современное состояние лекарственного рынка Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

"Ежегодно на осенне-зимний период мы формируем запас лекарственных средств, которые необходимы для лечения острых респираторных заболеваний и гриппа. На сегодня этот запас создан, ассортимент в аптеках достаточный", - сказал Вячеслав Гнитий.

По его словам, по сравнению с летним периодом продажи лекарств несколько выросли. Такой вывод можно сделать исходя из результатов мониторинга объемов реализации препаратов. "Видно, что люди начали болеть и спрос есть. Но это сезонный рост продаж", - отметил гендиректор.

Журналисты во время пресс-тура посетили аптечный склад РУП "Белфармация", ряд аптек государственной и частной формы собственности.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В аптеках РУП "Белфармация" создан достаточный запас противовирусных лекарств, сообщил журналистам генеральный директор РУП...

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