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В Минске ищут пенсионера. Милиция: он немой после болезни и мог заблудиться

03.10.2017 18:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Сотрудники милиции просят помощи в розыске 77-летнего мужчины, который неделю назад ушел из дома в Минске и до сих пор не вернулся. Он мог потеряться в городе, после перенесенной болезни говорить не может. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Фото предоставлено: ГУВД Мингорисполкома

Михаил Довыденко — уроженец деревни Белая Дуброва (Костюковичский район, Могилевская область). Но сам он проживает в Минске по улице Ландера, 52.

Еще 24 сентября, в воскресенье, примерно в 10.45 он ушел из дома. Мужчина дезориентирован и немой — это последствия болезни, уточнила официальный представитель Октябрьского РУВД Минска Эвелина Марковская.

Приметы: на вид 75−80 лет, рост 176 см, худощавого телосложения, волосы короткие седые. Особые приметы: в височной области справа и на правой щеке у рта имеются шрамы, один глаз карий (не видит), другой глаз голубого цвета, верхние зубы преимущественно отсутствуют, на нижней челюсти имеется два зуба из металла белого цвета. Был одет: куртка «спецовка» (верхняя часть светло-синего цвета, а нижняя темно-синего), брюки зеленого цвета, рубашка утепленная в темно-синюю клетку, туфли матерчатые бежевого цвета.

Всех, кто узнал изображенного на фото мужчину, просят обращаться Октябрьское РУВД Минска по телефонам: 8 (044) 566−66−38, 8 (017) 222−04−42 или 102.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина ушел из дома еще неделю назад и до сих пор не вернулся.

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