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Шкловчанин поджег детскую коляску в общежитии, чтобы "проучить дочь". Эвакуировали 19 человек

03.10.2017 18:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Пожар в общежитии Шклова в ночь на 1 октября устроил 47-летний местный житель, сообщает «СБ Беларусь Сегодня». Мужчина хотел таким образом «наказать» старшую дочь, которая живет в общежитии и работает там вахтером, за ссору с младшей.


Из-за пожара из общежития на улице Первомайской пришлось эвакуировать 19 человек, в том числе 6 детей — никто не пострадал. Огонь повредил 4 детские коляски, велосипед, входную дверь из тамбура в общежитие, закопчены стены и потолок.

Выяснили, что это был поджог. А вскоре вычислили и поджигателя.

— По одной из версий, прокравшись в здание, где старшая дочь в это время дежурила, родитель поджег одну из стоявших в тамбуре детских колясок. Пламя перекинулось на другие коляски. Так мужчина хотел наказать старшую дочь. Якобы накануне та поссорилась с младшей сестрой, была неправа. Дочь, дежурившая в ту ночь, отца не видела и даже предположить не могла, что огонь — его рук дело, — сказала официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк.

Мужчине придется заплатить за порчу чужого имущества — личных вещей жильцов, здания. Сумму ущерба устанавливают. В отношении поджигателя возбудили уголовное дело за умышленное повреждение имущества общеопасным способом.

Подозреваемый должен пройти психиатрическую экспертизу. Несколько лет назад его уже привлекали к ответственности за то, что мужчина, обидевшись на собственную тещу, поджег ее сарай.

 
 
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Мужчина пройдет психиатрическую экспертизу и возместит нанесенный ущерб.

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