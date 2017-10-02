В ЖКХ рассказали, как отличить реальные проверки ЖЭУ от навязываемых оконными аферистами

В Минске активизировались так называемые «представители оконного сервиса». Обращаясь от имени жилищно-коммунальных служб, аферисты предлагают проверить окна, якобы, в городе были случаи их выпадения. О том, по какому поводу на самом деле ЖЭУ устраивает проверки в домах и как минчанам не попасться на уловки мошенников, рассказало агентство « Минск-Новости ».



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Заместитель генерального директора по идеологической работе Минского городского жилищного хозяйства Алексей Герасимчик говорит, что никаких официальных плановых или внеплановых проверок окон в квартирах государственные жилищно-коммунальные службы в городе не проводят.

— И случаев выпадения окон в домах, находящихся на обслуживании у государственных ЖЭУ, тоже не зарегистрировано. Отмечу: окна в квартирах — это собственность жильцов, люди сами решают, нужно ли их регулировать, ремонтировать, менять, проверять.

Герасимчик пояснил, что минские ЖЭУ проводят плановые весенние и осенние осмотры жилого фонда. Перед такими работами развешивают объявления на подъездах.

В ходе осмотра специалисты оценивают состояние сантехнического оборудования, стояков, вентиляционных систем, электрощитков, балконов. Сейчас проверяют, чтобы подъезды были остекленены и не выстуживались через разбитые окна.

— Работники жилищно-эксплуатационных участков всегда представляются жильцам, называют организацию, в которой работают, показывают необходимые документы. Государственные ЖЭУ никаких платных услуг населению не навязывают, не уговаривают подписывать какие-то договоры, а работают по заявкам жильцов.

Заместитель генерального директора МГЖХ посоветовал жильцам не впускать в дом незнакомых людей. А если говорят, что пришли с плановой проверкой из ЖЭС и ЖЭУ, то сначала стоит туда перезвонить и уточнить, так и ли это.

— Попросите показать документы, согласно которым проводится проверка. Если у вас действительно появилась проблема с окнами, то обращаться следует в ту компанию, которая вам их устанавливала, или в любую другую фирму, которая давно на рынке и имеет хорошую репутацию.