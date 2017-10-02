ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В ЖКХ рассказали, как отличить реальные проверки ЖЭУ от навязываемых оконными аферистами

03.10.2017 18:53 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Минске активизировались так называемые «представители оконного сервиса». Обращаясь от имени жилищно-коммунальных служб, аферисты предлагают проверить окна, якобы, в городе были случаи их выпадения. О том, по какому поводу на самом деле ЖЭУ устраивает проверки в домах и как минчанам не попасться на уловки мошенников, рассказало агентство «Минск-Новости».


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Заместитель генерального директора по идеологической работе Минского городского жилищного хозяйства Алексей Герасимчик говорит, что никаких официальных плановых или внеплановых проверок окон в квартирах государственные жилищно-коммунальные службы в городе не проводят.

— И случаев выпадения окон в домах, находящихся на обслуживании у государственных ЖЭУ, тоже не зарегистрировано. Отмечу: окна в квартирах — это собственность жильцов, люди сами решают, нужно ли их регулировать, ремонтировать, менять, проверять.

Герасимчик пояснил, что минские ЖЭУ проводят плановые весенние и осенние осмотры жилого фонда. Перед такими работами развешивают объявления на подъездах.

В ходе осмотра специалисты оценивают состояние сантехнического оборудования, стояков, вентиляционных систем, электрощитков, балконов. Сейчас проверяют, чтобы подъезды были остекленены и не выстуживались через разбитые окна.

— Работники жилищно-эксплуатационных участков всегда представляются жильцам, называют организацию, в которой работают, показывают необходимые документы. Государственные ЖЭУ никаких платных услуг населению не навязывают, не уговаривают подписывать какие-то договоры, а работают по заявкам жильцов.

Заместитель генерального директора МГЖХ посоветовал жильцам не впускать в дом незнакомых людей. А если говорят, что пришли с плановой проверкой из ЖЭС и ЖЭУ, то сначала стоит туда перезвонить и уточнить, так и ли это.

— Попросите показать документы, согласно которым проводится проверка. Если у вас действительно появилась проблема с окнами, то обращаться следует в ту компанию, которая вам их устанавливала, или в любую другую фирму, которая давно на рынке и имеет хорошую репутацию.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы узнали, как минчанам не попасться на уловки очередного "развода"

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Шкловчанин поджег детскую коляску в общежитии, чтобы "проучить дочь". Эвакуировали 19 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика