МИНСК, 3 окт — Sputnik. Голландский фермер, занимающийся разведением куриц, прославился на весь мир благодаря своему необычному смеху, сообщает Sputnik.

Журналист местного телеканала RTV Noord во время интервью с фермером рассмешил своего собеседника. Смех мужчины настолько был похож на крики курицы, что корреспондент не выдержал, и у него началась истерика. Чтобы продолжить диалог собеседникам понадобилось некоторое время.

За два дня видеоролик на странице телеканала в Facebook посмотрели почти 200 тысяч раз, в YouTube — почти 80 тысяч.

Пользователи соцсети окрестили забавный смех фермера "куриным", а некоторые предположили, что мужчина проглотил курицу. Интересно, что ситуация не подействовала на оператора.