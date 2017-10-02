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"Куриный" смех прославил голландского фермера на весь мир
03.10.2017 19:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 окт — Sputnik. Голландский фермер, занимающийся разведением куриц, прославился на весь мир благодаря своему необычному смеху, сообщает Sputnik.
Журналист местного телеканала RTV Noord во время интервью с фермером рассмешил своего собеседника. Смех мужчины настолько был похож на крики курицы, что корреспондент не выдержал, и у него началась истерика. Чтобы продолжить диалог собеседникам понадобилось некоторое время.
За два дня видеоролик на странице телеканала в
Пользователи соцсети окрестили забавный смех фермера "куриным", а некоторые предположили, что мужчина проглотил курицу. Интересно, что ситуация не подействовала на оператора.
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Вопрос журналиста вызвал у фермера хохот, который пользователи сети назвали "куриным".
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