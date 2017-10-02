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"Куриный" смех прославил голландского фермера на весь мир

03.10.2017 19:32 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 окт — Sputnik. Голландский фермер, занимающийся разведением куриц, прославился на весь мир благодаря своему необычному смеху, сообщает Sputnik.

Журналист местного телеканала RTV Noord во время интервью с фермером рассмешил своего собеседника. Смех мужчины настолько был похож на крики курицы, что корреспондент не выдержал, и у него началась истерика. Чтобы продолжить диалог собеседникам понадобилось некоторое время.

За два дня видеоролик на странице телеканала в Facebook посмотрели почти 200 тысяч раз, в YouTube — почти 80 тысяч.

Пользователи соцсети окрестили забавный смех фермера "куриным", а некоторые предположили, что мужчина проглотил курицу. Интересно, что ситуация не подействовала на оператора. 

 
Теги: Минск
 
 
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Вопрос журналиста вызвал у фермера хохот, который пользователи сети назвали "куриным".

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