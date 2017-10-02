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В Лошице обустраивают новый сквер без бюджетного финансирования

03.10.2017 19:27 — Новости Общества | Tut.by  
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В Лошице облагораживают сквер «Вилковщина» и ищут спонсоров для его обустройства. О том, как планируют изменить пустырь сообщает агентство «Минск-Новости».

Большой сквер на 5,4 гектара появился на месте пустующей зеленой зоны в границах улиц Гашкевича, Сырокомли, Лучины, Игуменского тракта. Название «Вилковщина» он получил из-за деревни, которая находилась на этом месте.

Раньше здесь был пустырь, заросший кустами. А в апреле прошлого года работники местного «Зеленстроя» убрали мусор, выравняли землю и посеяли газонную траву. Месяц назад в сквере посадили 100 лип и кленов. В октябре озеленять территорию продолжат — здесь появится еще 600 деревьев и кустарников.

Заместитель директора «Зеленстроя» Ленинского района Татьяна Петроченко рассказала, что в сквере появятся пешеходные дорожки, установят скамейки и обустроят детскую площадку.

—  Для этого необходимо изыскать спонсорские средства: бюджетное финансирование на благоустройство сквера не предусмотрено.

 
Теги: Минск
 
 
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Мы узнали, как планируют изменить пустырь в Лошице

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