В Лошице обустраивают новый сквер без бюджетного финансирования

В Лошице облагораживают сквер «Вилковщина» и ищут спонсоров для его обустройства. О том, как планируют изменить пустырь сообщает агентство « Минск-Новости ».

Большой сквер на 5,4 гектара появился на месте пустующей зеленой зоны в границах улиц Гашкевича, Сырокомли, Лучины, Игуменского тракта. Название «Вилковщина» он получил из-за деревни, которая находилась на этом месте.

Раньше здесь был пустырь, заросший кустами. А в апреле прошлого года работники местного «Зеленстроя» убрали мусор, выравняли землю и посеяли газонную траву. Месяц назад в сквере посадили 100 лип и кленов. В октябре озеленять территорию продолжат — здесь появится еще 600 деревьев и кустарников.

Заместитель директора «Зеленстроя» Ленинского района Татьяна Петроченко рассказала, что в сквере появятся пешеходные дорожки, установят скамейки и обустроят детскую площадку.

— Для этого необходимо изыскать спонсорские средства: бюджетное финансирование на благоустройство сквера не предусмотрено.