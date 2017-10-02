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В этом году в Беларуси изъяли из обращения 22 партии лекарств несоответствующего качества

03.10.2017 20:16 — Новости Общества | Tut.by  
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В этом году в Беларуси изъяли из обращения 22 партии определенных серий белорусских и иностранных лекарств. Например, несоответствия выявили в описании, по посторонним примесям, содержанию. Об этом журналистам рассказала заведующая контрольно-аналитической лабораторией РУП «Белфармация» Ольга Никифорова.


Фото: Reuters

Также информация об изъятиях размещается на сайте Минздрава. В этом году 15 случаев изъятия связаны с белорусскими препаратами, восемь — с иностранными.

Людмила Реутская, начальник управление фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава, подчеркнула, что, как правило, такие несоответствия выявляют до того, как лекарство поступило в аптеку.

— До выпуска в обращение лекарство проходит контроль качества и на этой стадии порой выявляются некие несоответствия, — заметила она.

Например, товар могут изъять даже из-за вопросов к маркировке и упаковке. При этом контроль проходит каждая партия и серия лекарства.

— Есть лекарственны средства, которые отзывает сам производитель, когда у них возникают какие-то опасения в соблюдении технологического процесса, — обратила внимание Людмила Реутская.

 
 
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В этом году в Беларуси изъяли из обращения 22 партии определенных серий белорусских и иностранных лекарств. Например, несоответствия выявили в описании, по...

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