Тысячи людей митингуют у мэрий каталонских городов

МИНСК, 3 окт — Sputnik. Многотысячные митинги проходят у мэрий каталонских городов в день проведения всеобщей забастовки, сообщают СМИ.

Во вторник, 3 октября, по всей Каталонии националистические организации проводят всеобщую забастовку. Таким образом активисты выражают свой протест "против действий правоохранительных органов Испании в день проведения референдума".



© Sputnik/ Евгений Биятов Путин высказался о США, КНДР и Каталонии

Ранее организаторы выступили с призывом выйти к мэриям каталонских городов вечером, чтобы выразить свое недовольство действиями полиции. Люди последовали призывам. Так, самая массовая акция проходит в Барселоне — на площади университета, где сегодня днем состоялся студенческий митинг. К вечеру студентов не стало меньше — они заполнили город, парализовав автомобильное движение. К молодежи присоединились и другие жители Каталонии.

Собравшиеся принесли с собой не только Эстелад (неофициальный флаг Каталонии), но и республиканские и советские. Митингующие скандируют лозунги на разных языках, стараясь привлечь внимание к "каталонской проблеме" международного сообщества. Акция носит мирный характер.

Ко всеобщей забастовке во вторник присоединились также многие предприятия Каталонии, не работали магазины, общественный транспорт. Протестующие заблокировали около 60 автомобильных трасс в автономии.

Министерство развития заявило, что вычтет часть зарплаты у государственных служащих, которые присоединились к забастовке.

Испанские власти со своей стороны возлагают ответственность за происходящее в Каталонии на женералитет. "Ничего бы этого не случилось, если бы (каталонское) правительство не устроило мятеж, нарушив распоряжения судов и обманывая людей", — заявил представитель испанского правительства в Каталонии Энрик Мильо.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел в это воскресенье. Согласно результатам голосования более 90% высказались за независимость Каталонии.