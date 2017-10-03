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Тысячи людей митингуют у мэрий каталонских городов

03.10.2017 21:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 окт — Sputnik. Многотысячные митинги проходят у мэрий каталонских городов в день проведения всеобщей забастовки, сообщают СМИ.

Во вторник, 3 октября, по всей Каталонии националистические организации проводят всеобщую забастовку. Таким образом активисты выражают свой протест "против действий правоохранительных органов Испании в день проведения референдума".

Тысячи людей митингуют у мэрий каталонских городов
© Sputnik/ Евгений Биятов
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Ранее организаторы выступили с призывом выйти к мэриям каталонских городов вечером, чтобы выразить свое недовольство действиями полиции. Люди последовали призывам. Так, самая массовая акция проходит в Барселоне — на площади университета, где сегодня днем состоялся студенческий митинг. К вечеру студентов не стало меньше — они заполнили город, парализовав автомобильное движение. К молодежи присоединились и другие жители Каталонии.

Собравшиеся принесли с собой не только Эстелад (неофициальный флаг Каталонии), но и республиканские и советские. Митингующие скандируют лозунги на разных языках, стараясь привлечь внимание к "каталонской проблеме" международного сообщества. Акция носит мирный характер.

Ко всеобщей забастовке во вторник присоединились также многие предприятия Каталонии, не работали магазины, общественный транспорт. Протестующие заблокировали около 60 автомобильных трасс в автономии.

Министерство развития заявило, что вычтет часть зарплаты у государственных служащих, которые присоединились к забастовке.

Испанские власти со своей стороны возлагают ответственность за происходящее в Каталонии на женералитет. "Ничего бы этого не случилось, если бы (каталонское) правительство не устроило мятеж, нарушив распоряжения судов и обманывая людей", — заявил представитель испанского правительства в Каталонии Энрик Мильо.

Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел в это воскресенье. Согласно результатам голосования более 90% высказались за независимость Каталонии. 

 
Теги: Минск
 
 
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В день всеобщей забастовки, по информации организаторов, на улицы вышли сотни тысяч людей, большинство из них студенты.

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