|
Влажные салфетки "только для коров" начали выпускать в Беларуси
03.10.2017 21:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 окт – Sputnik. Антопольская ватно-прядильная фабрика, расположенная в Дрогичинском районе, выпустила пробную партию влажных салфеток для обработки вымени коров, сообщило во вторник издание "
Пока произведено только три тысячи упаковок, которые уже были отправлены потребителям – на Кобринский маслосырзавод, Березовский сыродельный комбинат, гродненскую компанию "Молочный Мир", а также Барановичский молочный комбинат.
Как сообщает издание, на реализацию данного импортозамещающего проекта из областного инновационного фонда было специально выделено 480 тысяч рублей.
Без таких салфеток, которые ранее в республике не производились, нельзя получать молоко экстра-класса. Они также являются средством профилактики заболеваний у этих сельскохозяйственных животных.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Без таких салфеток, которые ранее в республике не производились, нельзя получать молоко экстра-класса.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии