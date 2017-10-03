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Влажные салфетки "только для коров" начали выпускать в Беларуси

03.10.2017 21:30 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 окт – Sputnik. Антопольская ватно-прядильная фабрика, расположенная в Дрогичинском районе, выпустила пробную партию влажных салфеток для обработки вымени коров, сообщило во вторник издание "Вечерний Брест".

Влажные салфетки "только для коров" начали выпускать в Беларуси
© Pixabay
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Пока произведено только три тысячи упаковок, которые уже были отправлены потребителям – на Кобринский маслосырзавод, Березовский сыродельный комбинат, гродненскую компанию "Молочный Мир", а также Барановичский молочный комбинат.

Как сообщает издание, на реализацию данного импортозамещающего проекта из областного инновационного фонда было специально выделено 480 тысяч рублей. 

Без таких салфеток, которые ранее в республике не производились, нельзя получать молоко экстра-класса. Они также являются средством профилактики заболеваний у этих сельскохозяйственных животных. 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Без таких салфеток, которые ранее в республике не производились, нельзя получать молоко экстра-класса.

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