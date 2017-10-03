МИНСК, 3 окт – Sputnik. Антопольская ватно-прядильная фабрика, расположенная в Дрогичинском районе, выпустила пробную партию влажных салфеток для обработки вымени коров, сообщило во вторник издание " Вечерний Брест ".



© Pixabay Гомельский мясокомбинат будет выпускать котлеты для гамбургеров

Пока произведено только три тысячи упаковок, которые уже были отправлены потребителям – на Кобринский маслосырзавод, Березовский сыродельный комбинат, гродненскую компанию "Молочный Мир", а также Барановичский молочный комбинат.

Как сообщает издание, на реализацию данного импортозамещающего проекта из областного инновационного фонда было специально выделено 480 тысяч рублей.

Без таких салфеток, которые ранее в республике не производились, нельзя получать молоко экстра-класса. Они также являются средством профилактики заболеваний у этих сельскохозяйственных животных.