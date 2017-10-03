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Названа причина смерти основателя Playboy Хью Хефнера
03.10.2017 21:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 окт – Sputnik. Хью Хефнер, основатель популярного американского журнала Playboy, скончался от легочной недостаточности и остановки сердца, сообщило издание
© REUTERS/ File Photo
В распоряжение журнала поступило свидетельство о смерти известного бизнесмена. Кроме того, как сообщается, Хефнер также страдал от заражения крови и кишечной палочки.
Вдова бизнесмена, 31-летняя Кристал Хефнер, только в понедельник 2 октября сделала заявление по поводу его кончины. "Мое сердце разбито, я все еще не верю. Он дал мне жизнь, дал направление. С ним я чувствовала себя любимой каждый день", – сообщила она журналу
Хью Хефнер
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В распоряжение журнала Page Six поступило свидетельство о смерти известного бизнесмена.
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