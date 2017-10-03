Аукционный дом Christie's показал крупнейший бриллиант ценой $30 млн

МИНСК, 3 окт – Sputnik. Лондонский аукционный дом Christie's представил во вторник крупнейший из прозрачных бриллиантов, которые когда-либо выставлялись на аукцион.

Бриллиант, вес которого составил 404 карата, был найден в 2016 году в Анголе. Для его обработки ювелиры выбирали из полусотни вариантов дизайна. После огранки масса драгоценного камня составила 163,41 карата.

Ожерелье, в которое вставлен бриллиант, делали 14 мастеров швейцарской ювелирной фирмы Grisogono. Стоимость изделия составит, как рассчитывают в Christie's, около 30 миллионов долларов США.

По информации аукционного дома, данный камень на сегодня является самым большим из всех имеющих цвет D (прозрачный) и выставлявшихся на торги на аукционе.

Ожерелье будет выставляться в Лондоне до 7 октября, торги по его продаже состоятся в Женеве 14 ноября.