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Аукционный дом Christie's показал крупнейший бриллиант ценой $30 млн

03.10.2017 20:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 окт – Sputnik. Лондонский аукционный дом Christie's представил во вторник крупнейший из прозрачных бриллиантов, которые когда-либо выставлялись на аукцион.

Аукционный дом Christie's показал крупнейший бриллиант ценой млн
© REUTERS/ Pierre Albouy
Редкий небесно-голубой бриллиант продан на Sotheby's всего за $17 млн

Бриллиант, вес которого составил 404 карата, был найден в 2016 году в Анголе. Для его обработки ювелиры выбирали из полусотни вариантов дизайна. После огранки масса драгоценного камня составила 163,41 карата.

Ожерелье, в которое вставлен бриллиант, делали 14 мастеров швейцарской ювелирной фирмы Grisogono. Стоимость изделия составит, как рассчитывают в Christie's, около 30 миллионов долларов США.

По информации аукционного дома, данный камень на сегодня является самым большим из всех имеющих цвет D (прозрачный) и выставлявшихся на торги на аукционе.

Ожерелье будет выставляться в Лондоне до 7 октября, торги по его продаже состоятся в Женеве 14 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
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Ожерелье будет выставляться в Лондоне до 7 октября, торги по его продаже состоятся в Женеве 14 ноября.

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