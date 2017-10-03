Вчера Александр Лукашенко жестко раскритиковал местную власть за вырубку деревьев на улице Центральной, где прокладывают новую теплотрассу. После выступления президента мы съездили на это место, посмотрели на работы и узнали мнение местных. Чего добивались люди и почему энергетики прокладывают теплотрассу именно по зеленой зоне — в материале TUT.BY.





Напомним, в мае 2017 года TUT.BY писал о вырубке деревьев на улице Центральной из-за прокладки новой теплотрассы. Вчера же этот вопрос поднял Александр Лукашенко.

«В Минске „достукались“ до того: начали пилить вековые деревья вместо того, чтобы положить где-то под дорогой, как обычно, коммуникации», — возмутился президент.

Мы отправились на улицу Центральную, которая ведет от Партизанского проспекта к проходной МАЗа.

Местный житель: «Все стало понятно: здесь речь исключительно о деньгах»

Сходу замечаем провалившийся от износа идущей под дорогой теплотрассы асфальт и залатанное по тем же причинам покрытие. Даже не большому специалисту понятно, что с такими коммуникациями быстрее надо что-то делать.





После замечаний президента на объект подтянулись сразу на двух машинах специалисты Госнадзора.





Нас же встречает местный житель Евгений и рассказывает по порядку, что тут случилось. Говорит, что в мае на подъездах появились объявления о предстоящей вырубке деревьев, а через несколько дней стартовали работы.

— Тогда мы узнали, что посередине палисадников от завода до проспекта будет проходить теплотрасса и новая паровая труба.



За спиной Евгения зеленая зона, где сейчас роют траншею для теплотрассы

В мае возле домов срубили 45 деревьев, а Евгений собрал инициативную группу и начал писать в разные инстанции. Люди хотели того, чтобы теплотрассу проложили как и раньше под дорогой. Чуть позже прошла встреча местных жителей с руководителем «Минских тепловых сетей», которые выступают заказчиком работ.

Директор рассказал, что прокладывать новую теплотрассу под дорогой нельзя по нескольким причинам. Во-первых, при эксплуатации на нее будут вредно воздействовать антигололедные реагенты. Во-вторых, эту дорогу нельзя раскапывать на месяцы потому, что по ней на МАЗ ездит президент. В-третьих, вариант прокладки по зеленой зоне — самый дешевый.





— Но они пообещали, что приостановят вырубку, пока мы не договоримся. С тех пор деревья действительно не трогают. За это время мы несколько раз встречались в администрации Заводского района, но эти встречи ни к чему ни привели.

Поэтому жители начали писать в Мингорисполком, а потом и в Администрацию президента, которая перенаправила их обращения в мэрию и в КГК.

— Из Комитета госконтроля мне даже звонили и сказали, что они не могут допустить [большего] расходования бюджетных средств [на прокладку теплотрассы]. Тогда все стало понятно: речь идет исключительно о деньгах.





Но в сентябре компромиссный вариант все же нашелся. Энергетики предложили вырубить 87 деревьев (включая 45 уже удаленных) вместо запланированных 128. Это стало возможным благодаря изменению проекта и развороту «плеч» компенсаторов от домов на тротуар.

Говоря простым языко, компенсаторы — это П-образные ответвления от теплотрассы. Если трубу с горячей водой положить ровно, то от расширения в мороз ее может просто вырвать из-под земли. И как раз компенсаторы минимизируют любые похожие перемещения трубопровода.

— Мы поняли, что сопротивляться дальше нет смысла и нам пообещали, что чуть ли не на каждое дерево будут вешать ленточку.



Часть этих деревьев будет вырублена



И этих тоже

Несмотря на то, что компромиссный вариант найден, спорным остается сам вопрос подхода к зеленым насаждениям.

— Почему-то они считают деньги, которые идут на строительство теплотрассы, но не считают деньги, которые будут потрачены на лечение жителей. Например, если у нас на стоянке возле завода зиму постоит машина, то она становится шершавой, когда по ней рукой проводишь. А сейчас наши окна «завешены» этими деревьями [от грязи].

«Тепловые сети»: «Может быть, цифра снесенных деревьев уменьшится»

Главный инженер «Минских тепловых сетей» Александр Драгун говорит, что при реконструкции можно было пойти двумя путями. Первый: построить новую временную теплотрассу для обеспечения непрерывного теплоснабжения, поднять асфальт, демонтировать старую теплотрассу из-под дороги, а на ее место уложить новую и демонтировать временную. Второй: проложить новую теплотрассу рядом, запустить ее, а потом отключить старую и тампонировать ее бетоном, не поднимая асфальт.

— И первый вариант тоже бы не исключал сноса деревьев, так как временную теплотрассу нужно было где-то прокладывать. Поэтому наш [нынешний] вариант оказался самым приемлемым с точки зрения затрат и сноса деревьев. Мы проработали пять вариантов и все они были в 1,5−2,5 раза дороже этого.

Драгун говорит, что вопрос по вырубке каждого дерева решается индивидуально и принимаются все меры, чтобы минимизировать потери.

— [После мая] мы снесли только три дерева. Может быть, цифра снесенных деревьев уменшится. Мы пришли к тому, что где-то будем откосы траншеи укреплять. Все технические мероприятия мы проводим.





Но уйти с зеленой зоны и все же поднимать на дороге асфальт — не вариант.

— Потому что под проезжей частью реагенты попадают на трубопроводы и это значительно сокращает их срок службы. И там где это возможно в городе проектировщики всегда стараются уйти с проезжей части.

Замечаем, что уже получилось так, что еще в мае была уничтожена часть деревьев там, где по новому плану даже не будет проходить траншея.

— Мы вырубили, мы посадим новые. Это все решаемые вопросы. «Зеленстрой» определит, где это необходимо сделать.



На месте песчаных насыпей были деревья, которые зря срубили в мае

Драгун повторяет, что по любому варианту невозможно было обеспечить теплоснабжение и пароснабжение без удаления деревьев. Специалист утверждает, что энергетики руководствовались исключительно тем, чтобы коммуникации были исправны и в домах было тепло.

— А тут оказалось, будто мы какие-то враги или прилетели с другой планеты, чтобы сделать кому-то что-то плохое. Я думаю, что компетентные органы разберутся и доложат так, как есть на самом деле.

К слову, из-за дискуссий с местными жителями работа летом была парализована, поэтому в изначальные сроки прокладки теплотрассы энергетики не уложатся. Вместо ноября 2017 года объект сдадут ориентировочно к лету 2018-го.