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Гомельские рынки появились в Instagram

04.10.2017 06:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Гомельское предприятие «Кирмаш», объединяющее пять городских рынков, вслед за столичной Комаровкой завело аккаунт в Instagram.


За две недели существования аккаунта у «Кирмаша» появилось 97 подписчиков. На странице размещены фото товаров и цены, а также информация о скидках.


— Пока для нас это эксперимент. Таким образом мы хотели привлечь молодежь, которая, как известно, на рынки ходит нечасто. И, между прочим, зря: у нас много интересных позиций и выбор всегда богаче, — рассказала специалист отдела маркетинга ОАО «Кирмаш» Светлана Церенкова.

По ее словам, в ближайших планах предприятия улучшать не только виртуальную коммуникацию с молодежью, но и реальную — организовывать на городских рынках интересные встречи и мероприятия.

Напомним, в феврале прошлого года аккаунт в Instagram появился у самого раскрученного рынка в стране — столичной Комаровки.

 
 
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Пока у "Кирмаша" всего 97 подписчиков.

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