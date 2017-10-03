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Гомельские рынки появились в Instagram
04.10.2017 06:18 — Новости Общества | Tut.by
Гомельское предприятие «Кирмаш», объединяющее пять городских рынков, вслед за столичной Комаровкой завело
За две недели существования аккаунта у «Кирмаша» появилось 97 подписчиков. На странице размещены фото товаров и цены, а также информация о скидках.
— Пока для нас это эксперимент. Таким образом мы хотели привлечь молодежь, которая, как известно, на рынки ходит нечасто. И, между прочим, зря: у нас много интересных позиций и выбор всегда богаче, — рассказала специалист отдела маркетинга ОАО «Кирмаш» Светлана Церенкова.
По ее словам, в ближайших планах предприятия улучшать не только виртуальную коммуникацию с молодежью, но и реальную — организовывать на городских рынках интересные встречи и мероприятия.
Напомним, в феврале прошлого года аккаунт в Instagram
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Пока у "Кирмаша" всего 97 подписчиков.
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