В витебском дворе мужчина пытался живьем закопать шестерых щенков. Дети вызвали милицию

Суд Железнодорожного района Витебска признал мужчину виновным в жестоком обращении с животными и оштрафовал его на 20 базовых величин (460 рублей), пишут «Витьбичи».

Житель Витебска 22 июня отмечал день рождения. Праздновал с друзьями с самого утра. А к вечеру, когда они разошлись, увидел, что его собака во дворе родила шестерых щенков.

Хозяин посадил их одного за другим в мешок, выкопал яму возле своего забора и стал бросать туда щенят. Но внезапно возле дома появились подростки. Они поинтересовались у мужчины, что он делает и кто скулит в мешке. Именинник грубо им ответил. Тогда дети вызвали милицию.

— На место происшествия сразу же прибыли оперативно-следственная группа и сотрудники ОМОНа. Они доставили мужчину в РОВД, — рассказала судья Елена Гребенчук. — Уровень алкоголя в крови задержанного составлял 3,29 промилле — это сильная степень опьянения.

Горожанин не отрицал, что подростки пытались у него выяснить, для чего он выкопал яму. Правда, их заявление, что он якобы бил щенков лопатой, отрицал. Мол, просто их закапывал.

В суд мужчина не явился, хотя получил извещение.