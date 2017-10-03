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В витебском дворе мужчина пытался живьем закопать шестерых щенков. Дети вызвали милицию

04.10.2017 06:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд Железнодорожного района Витебска признал мужчину виновным в жестоком обращении с животными и оштрафовал его на 20 базовых величин (460 рублей), пишут «Витьбичи».

Житель Витебска 22 июня отмечал день рождения. Праздновал с друзьями с самого утра. А к вечеру, когда они разошлись, увидел, что его собака во дворе родила шестерых щенков.

Хозяин посадил их одного за другим в мешок, выкопал яму возле своего забора и стал бросать туда щенят. Но внезапно возле дома появились подростки. Они поинтересовались у мужчины, что он делает и кто скулит в мешке. Именинник грубо им ответил. Тогда дети вызвали милицию.

— На место происшествия сразу же прибыли оперативно-следственная группа и сотрудники ОМОНа. Они доставили мужчину в РОВД, — рассказала судья Елена Гребенчук. — Уровень алкоголя в крови задержанного составлял 3,29 промилле — это сильная степень опьянения.

Горожанин не отрицал, что подростки пытались у него выяснить, для чего он выкопал яму. Правда, их заявление, что он якобы бил щенков лопатой, отрицал. Мол, просто их закапывал.

В суд мужчина не явился, хотя получил извещение.

 
Теги: Витебск
 
 
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Суд признал мужчину виновным в жестоком обращении с животными и оштрафовал его.

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