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В Бресте откроется DOMINO'S PIZZA
04.10.2017 07:12 — Новости Общества | Tut.by
Около гостиницы «Интурист» вскоре откроется пиццерия международного бренда DOMINO’S PIZZA.
DOMINO’S PIZZA будет представлять собой ресторан с посадочными местами. Также у горожан будет возможность заказать пиццу навынос или с доставкой на дом.
Пока пиццерия будет работать в тестовом режиме под наблюдением New Start Opening Team — профессиональной команды опытных сотрудников DOMINO’S PIZZA БЕЛАРУСЬ, которые на старте обучают новых членов бригады ресторана.
Сеть уже работает в столице.
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DOMINO'S PIZZA будет представлять собой ресторан с посадочными местами. Также у горожан будет возможность заказать пиццу навынос или с доставкой на дом.
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