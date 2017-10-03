В Бресте откроется DOMINO'S PIZZA

Около гостиницы «Интурист» вскоре откроется пиццерия международного бренда DOMINO’S PIZZA.



Фото: Вечерний Брест

DOMINO’S PIZZA будет представлять собой ресторан с посадочными местами. Также у горожан будет возможность заказать пиццу навынос или с доставкой на дом.

Пока пиццерия будет работать в тестовом режиме под наблюдением New Start Opening Team — профессиональной команды опытных сотрудников DOMINO’S PIZZA БЕЛАРУСЬ, которые на старте обучают новых членов бригады ресторана.

Сеть уже работает в столице.