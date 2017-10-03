Президент на защите деревьев, ненайденный Boeing, секс и старение - интересное за вчера

Доброе утро!

Ой. Бразильские ученые выяснили, что сексуальная активность способствует старению . Мол, организм располагает ограниченным количеством энергии, которая уходит на поддержание метаболизма, регенерацию и размножение. Чем больше ресурсов направлено для воспроизведения, тем меньше энергии получают механизмы, отвечающие за восстановление тканей и органов. В результате организм начинает стареть. Надеемся, это актуально только для лабораторных крыс!





ВАЖНОЕ

Президент встал на защиту зеленых насаждений в городах и потребовал вчера прекратить разбой с необоснованным уплотнением жилищной застройки и рубкой деревьев. «Вместо того чтобы парк где-то заложить или в порядок привести, вы начинаете штамповать жилье. Места нет, где жилье строить? Обязательно надо конфликт породить с населением?.. На людей надо немножко обращать внимание. А то скоро одеревенеем, как у отдельных наших соседей. Власть сама по себе, а люди сами по себе».

Все с нетерпением ждут подписания обновленного декрета по тунеядству. Пока расскажем, как проходило обсуждение проекта, какие изменения предлагали и как (с высокой долей вероятности) может выглядеть обновленный декрет .

Нобелевская неделя продолжается: вчера стало известно, кому и за что достанется премия по физике .

Австралия подвела итог трехлетних поисков пропавшего малайзийского Boeing . К сожалению, все признали, что он улетел или упал в никуда — хоть «это немыслимо и недопустимо в современную авиационную эру, когда ежедневно обслуживаются 10 млн пассажиров по всему миру: потерять большой коммерческий самолет и не знать, что стало с воздушным судном и с теми, кто находился на его борту». Увы.

Тысячи жителей Барселоны вышли на митинги протеста против, как они считают, жестоких действий испанской полиции во время референдума о каталонской независимости. «Убийцы», «фашисты», «трусы», «давай, выходи», «оккупационные силы — вон из Каталонии», — самые частые «кричалки» в адрес правоохранителей, от действий которых, по версии каталонских властей, пострадали в воскресенье около 1 тыс. человек.

ПОПУЛЯРНОЕ

В Беловежской пуще 17-й день ищут пропавшего 10-летнего Максима Мархалюка. Волонтеров в лесу больше нет, зато появился ОМОН. А несчастная мать продолжает верить в то, что ее мальчик жив . Надеется на это и вся страна.

Продолжаем рассказывать о нашем Большом путешествии по США — и в этот раз у нас классная беседа со свадебным регистратором. В Штатах существуют «выездные регистраторы», к которым всё чаще обращаются для заключения браков и проведения торжественных церемоний. Наша собеседница Мэри Эллен, например, считает, что раз в Беларуси запрещены однополые браки, то мы «всё еще в Средневековье». И вот почему .





Быть красивой — значит иметь подтянутое тело с мышечным корсетом, а не соответствовать модельному стандарту 90−60−90. И если до недавнего времени большие мускулы и развитый мышечный корсет оставались прерогативой мужчин, то сейчас и женщины активно занимаются «тяжелыми» видами спорта. Посмотрите на «сильную женскую красоту» именитых белорусских спортсменок — впечатляет !

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вот у нас очень крутая история об очень крутом парне : полесский пилорамщик бросил работу, чтобы на серьезном уровне играть в бейсбол. «Ради такого турнира можно было бросить работу… оно того стоило. Уволился», — говорит «железный Бронэк».





А здесь история печальная: мама малыша с синдромом Дауна (мы о них не так давно писали) жалуется, что ее муж от них «по-тихому» ушел, обманом перевез старшую дочку в Польшу и не дает им видеться. У мужчины же своя версия произошедшего .

Ну и вот совсем странная ситуация: дедушка в больнице в Гродно сначала умер, потом воскрес, потом снова умер. Объяснить, как такое возможно ?

Все новости вторника, 3 октября

Кстати, если в вашей семье есть студент и он постоянно просит у вас денег на кафе-цветы-мороженое, наш вам совет — отправьте его работать! А как, куда и за сколько — рассказываем здесь . Удачи!

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