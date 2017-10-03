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В Гродненской области включают отопление в садиках, школах и больницах

04.10.2017 08:30 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гродненской области сегодня, 4 октября, начинается подключение отопления на социальных объектах. Тепло начнет поступать в детские дошкольные учреждения, школы, лечебно-профилактические и медицинские учреждения, учреждения соцобслуживания, сообщает «Гродненская правда».


Традиционно включение отопления производится поэтапно. Сначала тепло подключают в социальных учреждениях, потом — в жилых домах, гостиницах и общежитиях. В последнюю очередь — административные здания и производственные помещения.

В соответствии с нормами технического кодекса подключение отопления производится при среднесуточной температуре наружного воздуха восемь градусов и ниже в течение пяти дней.

 
 
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Тепло начнет поступать в детские дошкольные учреждения, школы, лечебно-профилактические и медицинские учреждения, учреждения соцобслуживания.

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