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В Гродненской области включают отопление в садиках, школах и больницах
04.10.2017 08:30 — Новости Общества | Tut.by
В Гродненской области сегодня, 4 октября, начинается подключение отопления на социальных объектах. Тепло начнет поступать в детские дошкольные учреждения, школы, лечебно-профилактические и медицинские учреждения, учреждения соцобслуживания,
Традиционно включение отопления производится поэтапно. Сначала тепло подключают в социальных учреждениях, потом — в жилых домах, гостиницах и общежитиях. В последнюю очередь — административные здания и производственные помещения.
В соответствии с нормами технического кодекса подключение отопления производится при среднесуточной температуре наружного воздуха восемь градусов и ниже в течение пяти дней.
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Тепло начнет поступать в детские дошкольные учреждения, школы, лечебно-профилактические и медицинские учреждения, учреждения соцобслуживания.
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