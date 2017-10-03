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Лауреата Нобелевской премии по химии назовут в среду

04.10.2017 07:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 сен – Sputnik. Имя лауреата Нобелевской премии 2017 года по химии объявят днем среду в Стокгольме.

Лауреата Нобелевской премии по химии назовут в среду
© REUTERS/ TT NEWS AGENCY
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"Нобелевская неделя" началась в понедельник: уже названы лауреаты премии по физиологии и физике – за изучение "биологических часов" и гравитационных волн соответственно.

Лауреата премии по химии объявят днем в среду 4 сентября. Имена претендентов на награду Нобелевский комитет хранит в строжайшей тайне, однако многие издания и эксперты пытаются угадать кандидатов.

Среди возможных лауреатов называют россиянина Георгия Шульпина за исследования углерода-водорода, а также ученых из Великобритании, США, Кореи и Японии.

Обладатель Нобелевской премии получит награду в размере 1,1 миллиона долларов США и медаль, а также выступит с лекцией в Стокгольме после церемонии награждения в декабре.

В 2016 году Нобелевскую премию по химии за дизайн и синтез молекулярных машин получили Жан-Пьер Соваж, Фрейзер Стоддарт, и Бернард Феринга.

 
Теги: Минск
 
 
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Имена претендентов на престижную награду хранятся в строжайшей тайне, однако многие все же пытаются строить догадки о возможных кандидатах на "нобелевку".

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