Городская среда: собака в городе - опасная, бездомная, беззащитная

МИНСК, 4 окт — Sputnik. В начале сентября в соцсетях бурно обсуждались случаи травли собак в Минске. Кто-то разбрасывал во дворах колбасу, внутри которой был спрятан противотуберкулезный препарат, к которому собаки имеют повышенную чувствительность и быстро погибают. Пострадало пять домашних питомцев. Горожане обратились в милицию.

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В рамках проекта "Городская среда" Sputnik решил посмотреть на проблему собаки в городе шире: как закон регламентирует содержание животных в городе и всегда ли хозяева несут должную ответственность за их содержание в городе.

Травитесь на здоровье

Столичная милиция проводит проверку по громкому случаю травли собак. По показаниям очевидцев, в начале сентября в районе улицы Веры Хоружей были разбросаны ломтики ливерной колбасы с таблетками. У питомцев, которые их отведали, наблюдались одни и те же симптомы: паралич, пена изо рта, гибель. Известно о пяти пострадавших собаках.



© Sputnik / Александр Шурмелев Городская среда: взрослые проблемы детских площадок

Злоумышленника установить не удалось, милиция занимается розыском. По предположениям директора центра по защите животных "Анималекс" Анастасии Жаврид, такими проделками, скорее всего, занимается человек c нездоровой психикой.

"Осенью происходит обострение психических заболеваний. Может, это нездоровый человек. А возможно, это какое-то организованное движение", — отмечает собеседница.

После обращения горожан в милицию акция травли не завершилась. Отравленную колбасу находили в районе станции метро "Пушкинская", сообщает Анастасия. Зоозащитники продолжают собирать сведения о подобных случаях. Но доказать вину нарушителя крайне сложно. При всех стараниях правоохранителей часто без помощи граждан подобное преступление остается нераскрытым. Поэтому если вы вдруг стали свидетелем подобного — его нужно фотографировать и снимать на видео.



© Sputnik / Виктор Толочко Выгуливать питомца Алексей отправляется подальше от людных мест и детских площадок

Собака не желает зла

Приманки разбрасывают люди, которые просто не любят животных, считает председатель правления общественного объединения "Элита" Павел Евсеев. Чаще это те, кто получил травму в детстве.

"Когда родители в детстве говорят, не подходи к собаке, она укусит, у человека закладывается страх. А когда он боится, то начинается пытаться сделать гадость противнику. Но опять-таки это говорит о том, что человек нездоров", — поясняет собеседник.



© Sputnik / Сергей Пушкин. Городская среда: пролить свет на ситуацию с темными дворами

Дрессировкой четвероногих Евсеев занимается больше 20 лет. За это время, признается собеседник, успел досконально изучить психику животного. Здоровая собака не настроена на то, чтобы кусать человека, говорит Павел. Ведь тот воспринимается ею, как спаситель, который кормит и "штопает" в случае болезней.

"Собака, которая хочет напасть на человека, имеет нездоровую психику. Но такие, как правило, убираются из разведения. Нормальному человеку тяжело жить с питомцем, который кидается на людей. Другое дело, если ему самому это нравится, он это культивирует", — замечает собеседник.

Надуманные страхи

Однако давайте посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Правила содержания собак соблюдаются далеко не всеми. У некоторых жильцов это может вызывать дискомфорт. Не спровоцировали ли жестокую реакцию сами владельцы животных?

Опрошенные нами жильцы чаще выступали против того, чтобы собак выгуливали возле дома. Они считают: это необходимо делать на специально оборудованных площадках.



© Sputnik / Виктор Толочко Питбули - не безобидные существа, их должны брать только те, кто готов много работать со своей собакой

Начальник ЖЭС №56 Лариса Корзун отмечает, что, как правило, жильцы озабочены чистотой и порядком во дворе. По мнению многих, собаки могут распространять блох, глистов и других паразитов. А значит, сосуществовать с ними небезопасно. Впрочем, собеседница уверена, что чаще это всего лишь отговорки. Есть такой тип людей, которые просто не переносят животных и при возможности избавили бы от них свой двор.

"Был случай, когда в одном подъезде поселилась собачка — маленькая, безобидная. Видимо, потерялась. Жилец устроил чуть ли не скандал. Вызвал санстанцию. По телефону сказал специалистам, мол, питомец опасный, на всех кидается. Те приехали в ожидании худшего. Таких примеров на самом деле много", — замечает специалист.

Указать собаке место

Содержание собак регулируется правилами содержания собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах РБ, утвержденными постановлением Совета министров №834 от 4 июня 2001 года. В документе говорится, что владельцы собак должны строго выполнять санитарно-ветеринарные нормы и правила их содержания, обеспечивать безопасность людей, не допускать загрязнения этими животными общедоступных мест.

Бесспорно, большое количество собак в районе может вызвать недовольство у тех, кто отнюдь не является завзятым собачником. Раздражает и то, что продукты жизнедеятельности за своими питомцами убирают единицы, и выгуливают чаще всего без намордников, хотя он положен каждой собаке, крупнее йоркширского терьера; когда друзья человека прогуливаются прямо возле детского садика или и вовсе на детских площадках. Будем откровенны: далеко не все собачники выгуливают своих питомцев, соблюдая правила. Это вызывает недовольство многих горожан.

В то же время местными исполнительными и распорядительны­ми органами должны быть выделены и обозначены специальные места для выгула. Но с этим существуют сложности. По словам жителей Сухарево, на весь микрорайон приходится только одна площадка. Причем сделали ее своими руками сами жильцы. Предназначена она больше для крупных пород собак.

В столице насчитывается 50 объектов для выгула. Но по данным Минского городского жилищного хозяйства, с каждым годом их становится меньше по причине уплотнения застройки.

"Размещение объектов не должно быть ближе 40 метров от застройки. Постепенно город расширяется, и эти площадки попадают на место застройки", — пояснила начальник отдела благоустройства, санитарного содержания и работы с населением по месту жительства Маргарита Язинская.

По мнению Павла Евсеева, город должен уйти от площадок для выгула, которые никакой практической пользы не несут.

"Представьте себе ситуацию. Погулять на площадку пришла больная собака. За ней — здоровая, а с ней такая же. В итоге все заболели. На таких площадках злоумышленники также могут разбрасывать отравленные приманки, и не всегда хозяин их обнаружит их вовремя", — поясняет специалист.

Собаки должны гулять на улице, а хозяин должен за ней убирать, считает собеседник. К этому обязывает и белорусское законодательство, добавляет Маргарита Язинская. За то, что владелец не убрал за своим питомцем, ему может грозить штраф.

Вместе с тем, привлечь к ответственности человека порою бывает непросто.

"У нас есть рейды в районах. Работник эксплуатирующей организации в случае нарушения протокол составить не может, так как человек отказывается предоставлять свои данные", — говорит чиновник.

Собаководы приводят аргументы в свою защиту. Говорят, им недостаточно урн для мусора. Павел Евсеев приводит в пример Севастопольский парк, где, по его словам, их немного.

Но ситуация, к счастью, меняется. В некоторых районах жилой застройки площадки организуются сразу, еще на этапе строительства. Специальные контейнеры для отходов жизнедеятельности питомцев появились в Новой Боровой. А организаторы городской инициативы OkiDog в прошлые выходные провели первый урок в гимназии №6 для детей и подростков. Кинолог рассказывал о том, как правильно общаться и воспитывать собаку.



© Sputnik / Виктор Толочко Собака всегда будет такой, какой ее воспитает хозяин

В намордник и на поводок

В правилах указываются и другие требования к выгулу питомца. Без намордника разрешено гулять щенкам в возрасте до трех месяцев и декоративным собакам ростом до 25 сантиметров в холке. Выгул собак потенциально опасных пород несовершеннолетними запрещен.

Минский фотокорреспондент Алексей Матюш рассказывает: в прошлом году в городе произошел несчастный случай, когда бывший не на привязи питбультерьер откусил пенсионерке палец. Случилось это в районе улицы Ботанической. Женщина выгуливала спаниеля. Навстречу им выскочил питбуль. Животные сцепились в драке. Женщина попыталась их разнять и получила травму. Причем хозяин бойцовской собаки в это время отдыхал с друзьями и ничего не сделал, чтобы предотвратить несчастный случай.

Алексей также является хозяином питбультерьера. Признается, что в его жизни также был неприятный инцидент, который, правда, спровоцировала владелица другой собаки. Хотя Алексей тоже нарушил правила — его собака была без намордника.



© Sputnik / Александр Шурмелев Городская среда: что не так с парковками на Богдановича, 55

"У меня был только один конфликт с участием бывшего питомца Тохи. Во время прогулки к нам навстречу выскочил шарпей — он был не на привязи. Оттянуть своего пса быстро не удалось. В итоге Тоха прокусил ему шкуру. И я заплатил тогда много денег. Только чтобы не было проблем. Потому что, как показала практика, питбуль во всех случаях будет неправ. Так у нас почему-то считают. До милиции не доводили. Хозяйка написала расписку, которая хранится у меня для сих пор", — рассказывает минчанин.

За нарушение правил грозит предупреждение или штраф в размере от 1 до 15 базовых величин. Если же питомец причинил вред здоровью и имуществу другого человека, то взыскание составит от 10 до 30 базовых величин или к нарушителю могут применить административный арест на срок до 15 суток.

Однако, как показывает практика, доказать вину нарушителя часто сложно. Как говорилось выше, для доказательной базы нужно фотографировать и снимать на видео происшествие.

Искать хорошие руки

Собака становится опасной в неправильных руках, считает Алексей Матюш. И этот вопрос необходимо регулировать на законодательном уровне.

В постановлении №40 Министерства сельского хозяйства и продовольствия содержится список из 40 потенциально опасных пород. По правилам, если собака из этого списка родилась на территории Беларуси, при ее регистрации в ЖЭСе владельца должны направить на обучение, которое проводят кинологические клубы.

Но все ли пойдут регистрировать собаку?

Алексей рассказывает: в микрорайоне Восток-1 собака бойцовской породы в свое время содержалась у психически нездорового человека. У него была забава — ходить по улицам и пугать народ 50-килограммовой псиной.

"Был громкий случай, когда питбуль откусил обе руки беременной. Я очень внимательно изучал эту историю. Женщина не была хозяйкой пса и на момент происшествия оказалась нетрезва. Стала бить собаку, та не отвечала. Это еще больше разозлило женщину, и она стала прикладывать еще больше усилий. Хозяина питомца тогда рядом не было, он не смог предотвратить нападение. Я никоим образом не оправдываю собаку. Питбули — не безобидные существа. Их должны брать люди, готовые с ними работать", — замечает собеседник.

Ни одной собаки на улице

Между тем в городе обитают не только собаки, у которых есть хозяева. И их судьба вызывает куда больше вопросов.

Директор ГП "Фауна города" Тамара Цариковская отмечает, что у государства достаточно четкая позиция. Считается, что безнадзорных животных находиться на улицах не должно. Ведь бывают ситуации, когда они, сбиваясь в стаи, нападают на людей. Жуткий случай до сих пор помнят в Бобруйске. В 2008 году десяток псов напал на местную девушку, которая возвращалась поздно вечером домой. В реанимацию она попала в тяжелейшем состоянии. Правой руки у нее практически не было, животные порвали бобруйчанке уши, сняли полскальпа.



© Sputnik / Виктор Толочко Хозяин собаки потенциально опасной породы должен понимать: питбуль будет неправ во всех случаях

По данным Тамары Цариковской, в августе в Минске отловили 103 собаки. Между тем число бродячих животных в городе сокращается. Если в 2010 году специалисты "задержали" на улицах порядка 6 тысяч питомцев "без прописки", то в последний год — 4 тысячи.

Вместе с тем Павел Евсеев считает, что такая мера весьма неэкономична. В Минске питомник не усыпляет здоровых животных, а содержит их до тех пор, пока не найдется хозяин. Кроме того, приходится оплачивать труд специалистов, ухаживающих за ними. Собеседник предлагает обратиться к опыту Израиля, где после отлова бездомных животных стерилизуют, обрабатывают от блох, а затем возвращают на то же место, откуда и взяли. Причем делается это оперативно, пока оно не занято другим животным.

"Наука определила, если есть пищевая ячейка, то там будет кто-нибудь. Бродячие живут в тех местах, где их будут подкармливать. Если это белая и пушистая собачка, она не агрессивна, то почему бы ей там не жить. Скорее всего, люди не против, чтобы она там была. А вдруг ее кто-то домой заберет", — говорит специалист.

По словам Тамары Владимировны, подобный эксперимент пытались провести в Москве, и он не был поддержан.

"Как говорят ветеринары, плодиться собаки не будут, но зубы им никто не вырывает", — добавляет она.

Дом — улица — приют

Бороться необходимо с первопричиной явления, считает директор приюта. Все бездомные собаки когда-то были домашними. Часто если у питомца появляется приплод, люди не хотят убивать щенков, а несут их на улицу, думая, что там их подберут. Но практика показывает обратное.

"Самое главное — ответственность владельца и учет животных. Бывает так, что мы отловили животное. Видно, что оно домашнее, но хозяина найти не можем: на нем ни чипа, ни жетона. Оно никак не идентифицируются. Если бы был учет, тогда можно было бы налагать штраф", — поясняет специалист.

Чаще всего четвероногие становятся жертвами обстоятельств. И собака всегда будет такой, какой ее воспитает хозяин. Если ею не занимались — станет неуправляемой и агрессивной, а то и вовсе попадет на улицу.

В любом случае, работать надо не с питомцами, а с человеком. С него все начинается — им же и заканчивается.