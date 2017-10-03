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О беременности не знал и муж. Подробности трагедии в Березино, где умерли женщина и двое младенцев
04.10.2017 09:30 — Новости Общества | Tut.by
В Березино Минской области вечером 28 сентября после родов в собственной квартире
Аллу обнаружила ее сестра, когда зашла в гости, и немедленно вызвала «скорую»,
По словам Алины Жизневской, главного врача Березинской центральной районной больницы, Алла Микульская не состояла на учете по беременности и к врачам не обращалась:
— Вся необходимая помощь, которая оказывалась на дому и в стационаре реанимационного отделения, была оказана в полном объеме. Для этого имелось все необходимое. К сожалению, из-за позднего обращения летальный исход предотвратить не удалось.
Ни соседи, ни друзья семьи, ни сотрудники центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Березинского района, где женщина появлялась с больным ДЦП сыном буквально каждый день,
— В последний раз Аллочка с зятем и внуком недели две назад сюда приезжали. Я ничего так и не заподозрила. Все в ней казалось мне по-прежнему: и внешне вроде она выглядела как обычно, и поведение, и настроение — все как всегда.
Мальчик пока будет жить с бабушкой и дедушкой в деревне.
— Я так и сказала Виталику: ты работай, а я буду за дитенком смотреть. Он в Минске примерно рублей 600 — 700 получает. И муж мой еще тоже работает. Выкормим хлопчика. И тех бы деток выкормили! Зачем Аллочка так сделала?..
Возможно, на этот вопрос ответит следствие. Депутаты же, кстати, уже предлагают
Трагедии с гибелью роженицы и ее двух детей в Березино удалось бы избежать, если бы погибшая встала на учет и наблюдалась у медиков, ранее
«Эта трагедия — еще один трагический результат отсутствия постановки на учет, наблюдения во время беременности и родов на дому. Насколько желательна была беременность и рождение детей для этой семьи — оценят следственные органы. По имеющейся информации, женщина, к сожалению, (…) факт беременности скрывала не только от врачей, но и от родственников», — говорится в сообщении Минздрава.
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Девочки родились доношенными и, как уже выяснилось, живыми.
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