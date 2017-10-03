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Решения по включению отопления в домах пока нет
04.10.2017 09:22 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 окт — Sputnik. Столичные власти еще не приняли решение о включении отопления в жилом фонде Минска, однако, исходя из погодных условий, документ может быть подписан в ближайшее время.
По состоянию на утро 4 октября, власти Минска еще не приняли решение о включении отопления. Впрочем, температурные требования для этого уже соблюдены: среднесуточная температура воздуха пять суток держится на уровне ниже восьми градусов по Цельсию.
Таким образом, существует возможность того, что уже в среду-четверг столичные власти примут соответствующее решение.
Аналогичная ситуация и в других областях Беларуси: все начали подавать отопление в социальные объекты, однако температура воздуха в большинстве районов также позволяет начать отопительный сезон и для жилого фонда.
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Как того и требует законодательство, почти неделю температура держится на уровне ниже +8 градусов - вскоре Мингорисполком примет решение о включении отопления в...
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