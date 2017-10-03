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Сын погибшей после домашних родов женщины останется с ее родителями
04.10.2017 09:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 окт – Sputnik. Родители погибшей после домашних родов жительницы Березино Аллы Микульской приняли решение, что ее 6-летний сын будет жить у них, мальчика уже привезли к бабушке и дедушке в деревню, сообщила газета "
Трагедия в районном центре произошла вечером 28 сентября –
"Мы решили, что внуку надо остаться пока расти тут, в деревне", – приводит издание слова матери погибшей после домашних родов женщины. По ее информации, с таким решением согласился и муж погибшей Микульской Виталий. Газета сообщила, что у мальчика ДЦП.
Никто не знал о беременности
Мать погибшей женщины рассказала, что не знала о беременности дочери. О том, что 29-летняя женщина находится в положении, не знал и муж, незадолго до трагедии он устроился в Минск работать вахтовым методом – три дня в неделю он трудится в столице, три дня находится дома.
Погибшая Микульская не стала на учет по беременности в женскую консультацию. По данным газеты, не подозревали о беременности женщины и сотрудники центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Березинского района, куда она регулярно приводила больного сына. О семье Микульских в Березино отзываются положительно, как об очень дружной и благополучной.
Родились живыми
По данным следствия, девочки-близнецы у Микульской
Как сообщает издание со ссылкой на местных медиков, их к умирающей после домашних родов вызвала ее сестра. Женщина при этом отказывалась от госпитализации, ее уже в коме доставили в реанимацию, где она умерла через 49 минут.
© Sputnik / Виктор Толочко
Печальная статистика
В 2016 году в Беларуси было зарегистрировано 230 домашних родов, пять из них закончились трагедией – новорожденные погибли.
Главный акушер-гинеколог Минздрава Юлия Савочкина заявила изданию о том, что ее крайне возмущает модная и очень странная позиция некоторых современных молодых мам.
"Мол, я уже решила и буду делать по-своему, а ты, доктор, крутись как хочешь, но только смотри, чтобы с нами все было хорошо", – сказала она.
Представитель Минздрава также подчеркнула, что в Беларуси шикарные роддома и возможности в них: "Хочешь – рожай вертикально, хочешь – горизонтально, хочешь – с партнером, хочешь – в воде".
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В 2016 году в Беларуси было 230 домашних родов, пять из них закончились смертью новорожденных.
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