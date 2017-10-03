Сын погибшей после домашних родов женщины останется с ее родителями

МИНСК, 4 окт – Sputnik. Родители погибшей после домашних родов жительницы Березино Аллы Микульской приняли решение, что ее 6-летний сын будет жить у них, мальчика уже привезли к бабушке и дедушке в деревню, сообщила газета " СБ. Беларусь сегодня ".

Трагедия в районном центре произошла вечером 28 сентября – умерли 29-летняя женщина и двое ее новорожденных детей . По данному факту возбуждено уголовное дело.

"Мы решили, что внуку надо остаться пока расти тут, в деревне", – приводит издание слова матери погибшей после домашних родов женщины. По ее информации, с таким решением согласился и муж погибшей Микульской Виталий. Газета сообщила, что у мальчика ДЦП.

Никто не знал о беременности

Мать погибшей женщины рассказала, что не знала о беременности дочери. О том, что 29-летняя женщина находится в положении, не знал и муж, незадолго до трагедии он устроился в Минск работать вахтовым методом – три дня в неделю он трудится в столице, три дня находится дома.

Погибшая Микульская не стала на учет по беременности в женскую консультацию. По данным газеты, не подозревали о беременности женщины и сотрудники центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Березинского района, куда она регулярно приводила больного сына. О семье Микульских в Березино отзываются положительно, как об очень дружной и благополучной.

Родились живыми

По данным следствия, девочки-близнецы у Микульской родились живыми и доношенными , их обнаружили уже после того, как с сильнейшим кровотечением женщину доставили в больницу.

Как сообщает издание со ссылкой на местных медиков, их к умирающей после домашних родов вызвала ее сестра. Женщина при этом отказывалась от госпитализации, ее уже в коме доставили в реанимацию, где она умерла через 49 минут.



© Sputnik / Виктор Толочко Соседки погибшей в Березино роженицы: она скрывала беременность

Печальная статистика

В 2016 году в Беларуси было зарегистрировано 230 домашних родов, пять из них закончились трагедией – новорожденные погибли.

Главный акушер-гинеколог Минздрава Юлия Савочкина заявила изданию о том, что ее крайне возмущает модная и очень странная позиция некоторых современных молодых мам.

"Мол, я уже решила и буду делать по-своему, а ты, доктор, крутись как хочешь, но только смотри, чтобы с нами все было хорошо", – сказала она.

Представитель Минздрава также подчеркнула, что в Беларуси шикарные роддома и возможности в них: "Хочешь – рожай вертикально, хочешь – горизонтально, хочешь – с партнером, хочешь – в воде".