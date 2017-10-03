ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сын погибшей после домашних родов женщины останется с ее родителями

04.10.2017 09:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 4 окт – Sputnik. Родители погибшей после домашних родов жительницы Березино Аллы Микульской приняли решение, что ее 6-летний сын будет жить у них, мальчика уже привезли к бабушке и дедушке в деревню, сообщила газета "СБ. Беларусь сегодня".

Сын погибшей после домашних родов женщины останется с ее родителями
© Sputnik/
Депутат vs врач: как решить проблему смертельных домашних родов

Трагедия в районном центре произошла вечером 28 сентября – умерли 29-летняя женщина и двое ее новорожденных детей. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

"Мы решили, что внуку надо остаться пока расти тут, в деревне", – приводит издание слова матери погибшей после домашних родов женщины. По ее информации, с таким решением согласился и муж погибшей Микульской Виталий. Газета сообщила, что у мальчика ДЦП. 

Никто не знал о беременности 

Мать погибшей женщины рассказала, что не знала о беременности дочери. О том, что 29-летняя женщина находится в положении, не знал и муж, незадолго до трагедии он устроился в Минск работать вахтовым методом – три дня в неделю он трудится в столице, три дня находится дома.

Погибшая Микульская не стала на учет по беременности в женскую консультацию. По данным газеты, не подозревали о беременности женщины и сотрудники центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Березинского района, куда она регулярно приводила больного сына. О семье Микульских в Березино отзываются положительно, как об очень дружной и благополучной.

Родились живыми 

По данным следствия, девочки-близнецы у Микульской родились живыми и доношенными, их обнаружили уже после того, как с сильнейшим кровотечением женщину доставили в больницу.

Как сообщает издание со ссылкой на местных медиков, их к умирающей после домашних родов вызвала ее сестра. Женщина при этом отказывалась от госпитализации, ее уже в коме доставили в реанимацию, где она умерла через 49 минут.

Сын погибшей после домашних родов женщины останется с ее родителями
© Sputnik / Виктор Толочко
Соседки погибшей в Березино роженицы: она скрывала беременность

Печальная статистика 

В 2016 году в Беларуси было зарегистрировано 230 домашних родов, пять из них закончились трагедией – новорожденные погибли. 

Главный акушер-гинеколог Минздрава Юлия Савочкина заявила изданию о том, что ее крайне возмущает модная и очень странная позиция некоторых современных молодых мам.

"Мол, я уже решила и буду делать по-своему, а ты, доктор, крутись как хочешь, но только смотри, чтобы с нами все было хорошо", – сказала она. 

Представитель Минздрава также подчеркнула, что в Беларуси шикарные роддома и возможности в них: "Хочешь – рожай вертикально, хочешь – горизонтально, хочешь – с партнером, хочешь – в воде".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 2016 году в Беларуси было 230 домашних родов, пять из них закончились смертью новорожденных.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
О беременности не знал и муж. Подробности трагедии в Березино, где умерли женщина и двое младенцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика