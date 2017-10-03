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"Жених нас чуть не перепутал." В Минске сестры-близняшки вышли замуж за братьев-близнецов
04.10.2017 10:29 — Новости Общества | Tut.by
Вот уже пятый день Катя и Лена привыкают к новой фамилии. Теперь они Устинович. 29 сентября сестры-близняшки вышли замуж за братьев-близнецов. Свадьба, говорят, была просто супер. А чтобы гости их не путали, невесты надели разные платья, а женихи — бабочки.
Про то, как познакомились и влюбились Лена и Леша, а потом Саша и Катя, TUT.BY уже
— Все отлично, — рассказывает Катя. — В ноябре собираемся в свадебное путешествие в Милан. Главное, чтобы мальчишкам дали отпуск.
А пока Катя и Лена до четверга на выходном, в ребята сегодня уже вышли на работу.
— Прически, фата у нас с сестрой были одинаковые, — продолжает собеседница. — Гостей, чтобы они нас не путали, мы сразу предупредили: у меня будет пышное платье, а у Лены — более прямое. У Саши синяя бабочка, а у Леши — красная.
— Не путали?
— Гости нет, а вот жених…, — улыбается Катя. — Перед тем, как Саша зашел в комнату, фотограф предложил поставить нас с сестрой спиной к двери. Проверить, мол, угадает или нет. И представляете, он сразу пошел в сторону Лены — и вдруг на полпути остановился и повернул ко мне.
Других казусов на свадьбе не было, зато фотографий получилось много. Ребят снимали не только гости и свой фотограф, но и прохожие.
— В кафе, где мы праздновали, в тот день проходила еще одна свадьба, — говорит Катя. — Как оказалось, те жених и невеста увидели нас в окно и прислали свидетеля, чтобы спросить, можно ли с нами сфотографироваться. «Конечно!» — ответили мы. И сделали совместный кадр.
— А как сейчас на одинаковых молодоженов отреагировала сотрудница ЗАГСа, которая, увидев вас впервые, от удивления села?
— Спокойно, — улыбается Катя. — После того, как мы подали заявления, встречались с ней еще три раза, так что стали ей уже как родные.
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Вот уже пятый день Катя и Лена привыкают к новой фамилии. Теперь они Устинович. 29 сентября сестры-близняшки вышли замуж за братьев-близнецов. Свадьба, говорят, была...
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