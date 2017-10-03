Вот уже пятый день Катя и Лена привыкают к новой фамилии. Теперь они Устинович. 29 сентября сестры-близняшки вышли замуж за братьев-близнецов. Свадьба, говорят, была просто супер. А чтобы гости их не путали, невесты надели разные платья, а женихи — бабочки.



Леша, Лена, Катя, Саша (слева направо). Фото: Виталий Бразовский.

Про то, как познакомились и влюбились Лена и Леша, а потом Саша и Катя, TUT.BY уже писал . Теперь мы спрашиваем у молодоженов, как они привыкают к статусу муж-жена.

— Все отлично, — рассказывает Катя. — В ноябре собираемся в свадебное путешествие в Милан. Главное, чтобы мальчишкам дали отпуск.

А пока Катя и Лена до четверга на выходном, в ребята сегодня уже вышли на работу.



Лена, Леша, Катя, Саша (слева направо). Фото: Евгений Ерчак.

— Прически, фата у нас с сестрой были одинаковые, — продолжает собеседница. — Гостей, чтобы они нас не путали, мы сразу предупредили: у меня будет пышное платье, а у Лены — более прямое. У Саши синяя бабочка, а у Леши — красная.

— Не путали?

— Гости нет, а вот жених…, — улыбается Катя. — Перед тем, как Саша зашел в комнату, фотограф предложил поставить нас с сестрой спиной к двери. Проверить, мол, угадает или нет. И представляете, он сразу пошел в сторону Лены — и вдруг на полпути остановился и повернул ко мне.

Других казусов на свадьбе не было, зато фотографий получилось много. Ребят снимали не только гости и свой фотограф, но и прохожие.

— В кафе, где мы праздновали, в тот день проходила еще одна свадьба, — говорит Катя. — Как оказалось, те жених и невеста увидели нас в окно и прислали свидетеля, чтобы спросить, можно ли с нами сфотографироваться. «Конечно!» — ответили мы. И сделали совместный кадр.



Катя, Саша, Леша, Лена (слева направо). А в центре сестра невест Настя. Фото: Виталий Бразовский.

— А как сейчас на одинаковых молодоженов отреагировала сотрудница ЗАГСа, которая, увидев вас впервые, от удивления села?

— Спокойно, — улыбается Катя. — После того, как мы подали заявления, встречались с ней еще три раза, так что стали ей уже как родные.