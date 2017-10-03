Банки в 2018 году направят на адресные жилищные субсидии 426 млн рублей

МИНСК, 4 окт – Sputnik. Белорусские коммерческие банки в 2018 году направят на кредитование жилья по программе адресного субсидирования 426 миллионов рублей.



© Sputnik/ Александр Кряжев Кредитовать строительство жилья в 2018 году согласились 6 банков

Такое решение закреплено постановлением Совета министров №728 от 29 сентября 2017 года.

В начале августа в Беларуси вступил в силу указ президента №240, который изменил механизм получения гражданами господдержки для жилищного строительства. Вместе с этим документом продолжают действовать указы №13 и №346 (строительство жилья на селе). Как ранее сообщал Sputnik, о своей готовности кредитовать в 2018 году граждан по указу №240 заявили шесть банков страны: Беларусбанк и Белагропромбанк, в 2018 году – Беларусбанк, Белагропромбанк, БПС-Сбербанк, Приорбанк, Белинвестбанк, БелВЭБ.

Как отмечается в документе, в 2018 году банками будет выделено 426 миллионов рублей на выдачу кредитов, часть процентов за пользование которыми и (или) основной долг по которым уплачивается за счет субсидий.

В документе расписано, сколько средств будет выделено по регионам Беларуси, наибольшие суммы будут предназначаться для Минска и Минской области – по 80,5 миллиона. Какие банки и сколько кредитов выделит, не указывается.

В то же время, согласно документу, в 2017 году кредиты на строительство (реконструкцию) жилых помещений, часть процентов за пользование которыми и (или) основной долг по которым уплачивается гражданами за счет субсидий, будут выдаваться Беларусбанком, Белагропромбанком, БПС-Сбербанком и Белинвестбанком. Общий объем кредитов, которые они выдадут, составит 209 миллионов рублей.

В том числе Беларусбанк выделит 80 миллионов рублей, Белагропромбанк – 75 миллионов рублей, БПС-Сбербанк – 50 миллионов, Белинвестбанк – 4 миллиона.

Тема финансирования строительства жилья обсуждалась в середине августа на заседании президиума Совмина. Тогда отмечалось, что по указу №240 в 2017 году уже изысканы дополнительные ресурсы банков в объеме 135 миллионов рублей.

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