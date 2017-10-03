В Дрогичинском районе выпустили влажные салфетки для коровьего вымени

Антопольская ватно-прядильная фабрика выпустила пробную партию влажных салфеток для коровьего вымени. Об этом TUT.BY сообщили на предприятии.



фото: Дарья Сапранецкая, TUT.BY

Влажные салфетки для коровьего вымени по форме напоминают обычные, но по размеру значительно их превосходят. Коровье вымя обрабатывается до дойки, благодаря чему снижается количество бактерий в сыром молоке и риск переноса возбудителей мастита.

Оборудование для выпуска новой продукции на предприятие поступило в июле в рамках реализации проекта по производству импортозамещающей продукции, уточнили на ватно-прядильной фабрике. На эти цели из областного инновационного фонда было направлено 480 тысяч рублей. На данный момент выпустили 3 тысячи упаковок по 100 штук каждая.

«Пока объемы небольшие. Предприятия в основном берут посмотреть, как они идут. У нас брали перерабатывающие предприятия и маслосырзаводы в Гродно и Брестской области», — сообщили на фабрике, добавив, что раньше белорусские производители вынуждены были закупать импортные влажные салфетки.