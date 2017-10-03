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В Дрогичинском районе выпустили влажные салфетки для коровьего вымени
04.10.2017 10:57 — Новости Общества | Tut.by
Антопольская ватно-прядильная фабрика выпустила пробную партию влажных салфеток для коровьего вымени. Об этом TUT.BY сообщили на предприятии.
Влажные салфетки для коровьего вымени по форме напоминают обычные, но по размеру значительно их превосходят. Коровье вымя обрабатывается до дойки, благодаря чему снижается количество бактерий в сыром молоке и риск переноса возбудителей мастита.
Оборудование для выпуска новой продукции на предприятие поступило в июле в рамках реализации проекта по производству импортозамещающей продукции, уточнили на ватно-прядильной фабрике. На эти цели из областного инновационного фонда было направлено 480 тысяч рублей. На данный момент выпустили 3 тысячи упаковок по 100 штук каждая.
«Пока объемы небольшие. Предприятия в основном берут посмотреть, как они идут. У нас брали перерабатывающие предприятия и маслосырзаводы в Гродно и Брестской области», — сообщили на фабрике, добавив, что раньше белорусские производители вынуждены были закупать импортные влажные салфетки.
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На это из областного инновационного фонда выделили 480 тысяч рублей.
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