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В Дрогичинском районе выпустили влажные салфетки для коровьего вымени

04.10.2017 10:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Антопольская ватно-прядильная фабрика выпустила пробную партию влажных салфеток для коровьего вымени. Об этом TUT.BY сообщили на предприятии.


фото: Дарья Сапранецкая, TUT.BY

Влажные салфетки для коровьего вымени по форме напоминают обычные, но по размеру значительно их превосходят. Коровье вымя обрабатывается до дойки, благодаря чему снижается количество бактерий в сыром молоке и риск переноса возбудителей мастита.

Оборудование для выпуска новой продукции на предприятие поступило в июле в рамках реализации проекта по производству импортозамещающей продукции, уточнили на ватно-прядильной фабрике. На эти цели из областного инновационного фонда было направлено 480 тысяч рублей. На данный момент выпустили 3 тысячи упаковок по 100 штук каждая.

«Пока объемы небольшие. Предприятия в основном берут посмотреть, как они идут. У нас брали перерабатывающие предприятия и маслосырзаводы в Гродно и Брестской области», — сообщили на фабрике, добавив, что раньше белорусские производители вынуждены были закупать импортные влажные салфетки.

 
Теги: Гродно
 
 
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На это из областного инновационного фонда выделили 480 тысяч рублей.

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