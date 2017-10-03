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Бывшего директора школы Могилева подозревают в коррупции

04.10.2017 10:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Прокуратура Могилевской области возбудила уголовное дело в отношении бывшего директора одной из средних школ Могилева за превышение служебных полномочий. Своими действиями подозреваемый нанес ущерб в особо крупном размере и причинил существенный вред государственным интересам, говорят в прокуратуре.


Фото взято с сайта: sk.gov.by

Оказалось, что по указанию бывшего директора главный бухгалтер школы не раз необоснованно начисляла премии ограниченному кругу сотрудников школы. В итоге были потрачены бюджетные средства — более 18 тыс. рублей.

Областной Следственный комитет проводит предварительное расследование.

 
Теги: Могилев
 
 
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Экс-руководитель приказывал главному бухгалтеру необоснованно начислять премии определенным сотрудникам школы.

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