Бывшего директора школы Могилева подозревают в коррупции

Прокуратура Могилевской области возбудила уголовное дело в отношении бывшего директора одной из средних школ Могилева за превышение служебных полномочий. Своими действиями подозреваемый нанес ущерб в особо крупном размере и причинил существенный вред государственным интересам, говорят в прокуратуре .



Фото взято с сайта: sk.gov.by

Оказалось, что по указанию бывшего директора главный бухгалтер школы не раз необоснованно начисляла премии ограниченному кругу сотрудников школы. В итоге были потрачены бюджетные средства — более 18 тыс. рублей.

Областной Следственный комитет проводит предварительное расследование.