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Транспортный коллапс и лжеавария на заводе. Как Витебщина отреагировала на учебную сирену МЧС

04.10.2017 11:11 — Новости Общества | Tut.by  
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В сентябре в Витебской области прошла внеплановая проверка системы оповещения. Она показала, что многие жители неправильно реагируют на сигнал «Внимание всем!». Услышав сирену, люди растерялись. Очевидцы рассказывали, что в Витебске на улицах застыли потоки машин — водители останавливались и не знали, как действовать дальше.

Количество звонков в центр оперативного управления резко возросло, рассказала официальный представитель областного управления МЧС Марина Фандо. Люди обрывали телефон, выясняя у спасателей, что случилось. И если бы у кого-нибудь возник пожар, сообщить о нем было бы практически невозможно из-за того, что линии перегружены.

А в Новополоцке горожане, услышав сирену, решили: что-то случилось на «Нафтане». Возникло много домыслов.


Спасатели разъясняют: услышав 3-минутный предупредительный сигнал «Внимание всем!», не звоните в МЧС, а сразу включите радио или телевизор. Там, если что-то действительно случилось, прозвучит экстренное сообщение, в котором расскажут, что произошло, и дадут рекомендации для дальнейших действий.

 
Теги: Витебск
 
 
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Спасатели просят: услышав 3-минутный предупредительный сигнал "Внимание всем!", не звоните в МЧС!

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