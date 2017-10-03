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В Могилеве активист судится с властями за очистку Святого озера вместо строительства въездной арки
04.10.2017 11:08 — Новости Общества | Tut.by
Председатель областной организации ОГП Владимир Шанцев направил в суд Ленинского района жалобу на то, что местная власть не учитывает мнение 6,5 тысячи людей. По мнению оппозиционеров, следует прекратить строительство арки на Минском шоссе, а деньги направить на решение экологической проблемы Гребеневского водохранилища (Святого озера), которая волнует такое количество горожан, сообщает
Подписи за очистку Святого озера активисты собрали еще в Могилева требуют очистить Гребеневское озеро">мае 2015 года. Подписанты требовали незамедлительного принятия мер по выявлению источников загрязнения водоема, привлечения виновных к ответственности, очистки озера от загрязнения.
К тому времени в одном из самых популярных городских водоемов запретили купаться.
С претензиями активистов тогда согласился и главный санитарный врач Могилева и Могилевского района Вячеслав Шуляк.
Позже местные власти вызвали специалистов, чтобы выяснить: качество воды ухудшается из-за большой колонии чаек, обитающей на острове в центре водоема. Стоит очистить и илистое дно. Работы тогда
А через год, к 750-летию Могилева, власти города предложили построить мемориальную арку на разворотном кольце Минского шоссе как подарок городу от могилевчан и
В июне 2017 года областная организация ОГП решила еще раз поднять вопрос очистки озера и направила коллективное обращение с 6,5 тысячами подписей на имя председателя горисполкома. Там снова сказали, что денег нет. Ответ городских властей Шанцев обжаловал в облисполкоме, однако успеха не добился.
— Они только написали, что Могилевскому горисполкому поручено активизировать работу по решению вопроса экологического состояния Святого озера. Это нельзя считать ответом по существу.
Он решил добиться очистки озера — и направил жалобу в суд. В ней подчеркнул, что «шесть с половиной тысяч подписей, собранные под обращением к власти по решению местной проблемы, — это далеко не рядовой случай вообще для всей страны. Такое количество подписей граждан не собиралось практически никогда. В данном случае речь идет о проблеме всех горожан. И шесть с половиной тысяч подписей — это поручение жителей города горисполкому, которое нужно было начать незамедлительно выполнять».
Активист попросил суд обязать горисполком выполнить поручение 6,5 тысячи могилевчан: прекратить строительство триумфальной арки, а деньги, которые при этом освободятся, направить на очистку Святого озера.
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За очистку Гребеневского водохранилища (Святого озера) в 2015 году собрали 6,5 тысяч подписей.
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