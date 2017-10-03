В Могилеве активист судится с властями за очистку Святого озера вместо строительства въездной арки

Председатель областной организации ОГП Владимир Шанцев направил в суд Ленинского района жалобу на то, что местная власть не учитывает мнение 6,5 тысячи людей. По мнению оппозиционеров, следует прекратить строительство арки на Минском шоссе, а деньги направить на решение экологической проблемы Гребеневского водохранилища (Святого озера), которая волнует такое количество горожан, сообщает Могилевское отделение правозащитного центра «Весна» .



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Подписи за очистку Святого озера активисты собрали еще в Могилева требуют очистить Гребеневское озеро">мае 2015 года. Подписанты требовали незамедлительного принятия мер по выявлению источников загрязнения водоема, привлечения виновных к ответственности, очистки озера от загрязнения.

К тому времени в одном из самых популярных городских водоемов запретили купаться.

С претензиями активистов тогда согласился и главный санитарный врач Могилева и Могилевского района Вячеслав Шуляк.

Позже местные власти вызвали специалистов, чтобы выяснить: качество воды ухудшается из-за большой колонии чаек, обитающей на острове в центре водоема. Стоит очистить и илистое дно. Работы тогда оценили в 150 млрд неденоминированных рублей. В городском бюджете таких денег не было.

А через год, к 750-летию Могилева, власти города предложили построить мемориальную арку на разворотном кольце Минского шоссе как подарок городу от могилевчан и открыли расчетный счет для сбора денег. Стоимость арки с благоустройством оценили в сумму около 15 млрд неденоминированных рублей.



Так должна по плану выглядеть въездная арка со стороны Минска.

В июне 2017 года областная организация ОГП решила еще раз поднять вопрос очистки озера и направила коллективное обращение с 6,5 тысячами подписей на имя председателя горисполкома. Там снова сказали, что денег нет. Ответ городских властей Шанцев обжаловал в облисполкоме, однако успеха не добился.

— Они только написали, что Могилевскому горисполкому поручено активизировать работу по решению вопроса экологического состояния Святого озера. Это нельзя считать ответом по существу.

Он решил добиться очистки озера — и направил жалобу в суд. В ней подчеркнул, что «шесть с половиной тысяч подписей, собранные под обращением к власти по решению местной проблемы, — это далеко не рядовой случай вообще для всей страны. Такое количество подписей граждан не собиралось практически никогда. В данном случае речь идет о проблеме всех горожан. И шесть с половиной тысяч подписей — это поручение жителей города горисполкому, которое нужно было начать незамедлительно выполнять».

Активист попросил суд обязать горисполком выполнить поручение 6,5 тысячи могилевчан: прекратить строительство триумфальной арки, а деньги, которые при этом освободятся, направить на очистку Святого озера.