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Туриста из Германии обокрали в минской съемной квартире

04.10.2017 11:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Гражданин Германии приехал по делам в Минск и снял квартиру. К вечеру у него пропали вещи — компьютер и банковские карты. Оказалось, в жилье наведался незваный гость, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

В конце сентября в Минск на деловую встречу приехал 47-летний гражданин Германии. Для временного проживания арендовал квартиру, расположенную на улице Карла Маркса. Вернувшись домой, иностранец обнаружил отсутствие рюкзака, в котором находились ноутбук, планшет, портмоне с банковскими картами, после чего обратился с заявлением в милицию.

Подозреваемого нашли быстро: им оказался 43-летний житель Минского района, который приехал в столицу подзаработать. Он торговал грибами в районе Тракторного завода, пока не заметил объявление на столбе.

Требовались расклейщики листовок, а собеседование назначили как раз в том доме, где снял квартиру иностранец. Безработный работу так и не получил. Но заглянул в почтовые ящики, и нашел там связку ключей и брелок с номером квартиры.

Многое из чужого рюкзака тут же продал, а сумку выбросил в парке. Теперь мужчина ответит за кражу с проникновением в жилище.

— Районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК. Максимальное наказание — до 4 лет лишения свободы, — рассказал первый замначальника Ленинского РУВД Минска Сергей Остапчук.

 
Теги: Минск
 
 
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Предполагаемый вор нашел ключи от квартиры в почтовых ящиках.

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