Не забудет и не соврет. В Гомеле снимать показания с домашних счетчиков будет робот

В ЖКХ внедряют цифровые технологии. Снимать показания с домашних счетчиков газа, воды и электричества в Гомеле теперь доверят автоматике.





Следить за цифрами жильцам одного из экспериментальных домов в регионе больше не нужно. Все за них сделает роботизированная система. В 72 квартирах установили специальные модули, которые фиксируют информацию о потребленных объемах и через систему GPS отправляют данные прямо в расчетные центры — в режиме онлайн.

— Жителю, который оплачивает услуги в Беларусбанке, на почте, дома, используя интернет-банкинг, не надо больше снимать показания, у него они автоматически снимаются 31-го числа, — рассказывает заместитель генерального директора Гомельского городского ЖКХ Валентин Редюк.

Оборудование, уверены специалисты, будет востребовано, потому что автомат не может ни ошибиться, ни забыть, ни занизить данные. Он исключает все человеческие факторы. Если эксперимент окажется успешным, то электронную систему начнут внедрять во всех домах.