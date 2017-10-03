Нобелевский лауреат Барри Бариш имеет белорусские корни

Нобелевскую премию по физике 2017-го получили трое американских ученых — Райнер Вайс, Барри К. Бариш и Кип С. Торн, которые смогли доказать существование предсказанных Эйнштейном гравитационных волн. Однако при изучении биографий исследователей выяснилось, что один из лауреатов — Бариш — имеет белорусские корни.

В своих интервью ученей рассказывал о родителях еврейского происхождения, которые уехали из восточной Польши (по другой версии — западной части Российской империи), то есть с территории современной Беларуси. Как убедился Sputnik, родственники Баришей жили на территории Гродненской и Витебской областей.

Таким образом, вновь человек с белорусскими корнями был отмечен самой престижной в мире научной премии. Однако белорусы в разные годы уже получали премии — Sputnik подготовил обзор выходцев из нашей страны, получивших всемирное признание.

У каких белорусов есть Нобелевская премия?

Семен Абрамович Кузнец, в будущем известный американский экономист, родился в городе Пинск, в Штаты переехал в 1922 году. Там уже Саймон Смит Кузнец ввел в научный оборот термин "валовой национальный продукт" и объяснил, наконец, все о "человеческом капитале".

Премьер-министр Израиля с 1977 по 1983 годы Менахем Бегин родился на белорусской земле, в Бресте. Лауреатом Нобелевской премии он стал спустя год после назначения на должность. После избрания Бегина в качестве премьер-министра, политик стал инициатором переговоров с египетским президентом Анваром Садатом. В результате были подписаны Кэмп-Дэвидские соглашения.

Еще один лауреат Нобелевской премии мира, политик с 70-летним стажем и девятый президент Израиля Шимон Перес родился в 1923 году в Воложинском районе Минской области. Когда ему было 11 лет, семья переехала в Палестину, а вырос перес в Тель-Авиве. За годы жизни и активной деятельности Шимон Перес удостоился огромного количества наград, одна из них — Нобелевская премия мира. Ее политик получил за усилия по достижению мира и вклад в мирное урегулирование на Ближнем Востоке в 1994 году.

Пожалуй, в Беларуси ни одно имя в контексте Нобелевской премии не звучит так часто, как имя человека, получившего награду за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. Речь идет о выдающемся физике Жоресе Алферове. Ученый родился в Витебской области и с золотой медалью окончил минскую школу. И хотя высшее образование Жорес Иванович получил уже в России, там же получив докторскую степень физико-математических наук, белорусы по праву считают его достоянием республики и гордятся соотечественником.

Последней по времени, но, надеемся, не по счету лауреатом Нобелевской премии стала Светлана Алексиевич. Белорусская писательница, известная всем как автор книг "Время секонд хэнд", "Чернобыльская молитва", "У войны не женское лицо" и многих других, получила награду в 2015 году "за многоголосное творчество — памятник страданию и мужеству в наше время". Удостоившись награды, Алексиевич стала первой в истории суверенной Беларуси и первым русскоязычным писателем за последние 30 лет (на момент получения премии — 28 лет), получившим "Нобелевку" в области литературы.

Белорусские корни Нобелевской премии

Как оказалось, среди лауреатов "Нобелевки" всего одна гражданка, не больше пяти уроженцев Беларуси. Тем не менее, многие ученые, удостоившиеся почетной награды, имеют белорусские корни, даже будучи американцами.



© REUTERS/ TT NEWS AGENCY Почти "Интерстеллар": за что дали Нобеля по физике?

Например, предки физика Ричарда Фейнмана, который являлся автором фундаментальных работ по квантовой электродинамике родом из Беларуси. Мать ученого эмигрировала из Польши, а отец из белорусского Минска. В 1965 году Фейнман получил Нобелевскую премию по физике.

Еще один физик-теоретик по имени Шелдон Ли Глэшоу внес огромный вклад в объединенную теорию слабых и электромагнитных взаимодействий между элементарными частицами. Он также предсказал слабые нейтральные токи. А свою награду получил в 1979 году. Родился будущий лауреат в семье уроженцев Бобруйска.

Отец физика Мартина Льюиса Перла, который открыл подтвердившее теорию "Большого взрыва" вещество тау-лептон, переехал в Нью-Йорк из Пружан, небольшого белорусского города в Брестской области. Он получил половину Нобелевской премии. Вторую же половину получил также ребенок выходцев из Беларуси, Фредерик Райнес, за экспериментальное обнаружение нейтрино. Родители ученого были родом из Лиды.

Израильский политик Ицхак Рабин, лауреат "Нобелевки" мира, также имеет белорусские корни, его мать родилась в Могилеве.

Бабушка и дедушка Алана Хигера, американского химика, удостоившегося престижной награды, эмигрировали некогда из Витебска.