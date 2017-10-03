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Главный акушер-гинеколог Минска: Надо лишить частные медцентры лицензий на аборты

04.10.2017 11:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Стоит рассмотреть вопрос о лишении коммерческих медцентров лицензий на прерывание беременности, заявила заведующая женской консультацией 37-й городской поликлиники Минска, главный акушер-гинеколог столицы Оксана Коротких, передает БЕЛТА.

— Большое количество прерываний беременности делается в коммерческих медицинских центрах. Запретить аборты нельзя, но, может, стоит лишить коммерческие медцентры лицензии на проведение таких процедур, — отметила Оксана Коротких.

Напомним, в Беларуси есть город, в котором беременность не прерывают по желанию женщины, — это Логойск.

По статистике, количество абортов в стране снижается из года в год. В 2016 году в Беларуси было зафиксировано 27 467 прерываний беременности, в 2015-м — 29 217.

 
Теги: Минск
 
 
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Запретить аборты нельзя, но, может, стоит лишить коммерческие медцентры лицензии на проведение таких процедур, - отметила Оксана Коротких.

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