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В районе площади свободы может появится колесо обозрения

04.10.2017 11:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Минчане обратились в Администрацию Центрального района с предложением установить еще колесо обозрения в столице. Идею изучат специалисты.


Самое большое колесо обозрения в Минске находится в парке Горького. И это самый прибыльный там аттракцион. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В качестве места расположения люди предложили район площади Свободы.

«Решили проработать вопрос с комитетом архитектуры Мингорисполкома», — сообщается в официальном аккаунте администрации в Twitter.

Известно, что сегодня в администрации района проходит личный прием граждан главой Игорем Бузовским.

Сейчас в столице есть два колеса обозрения: 27-метровое в парке Челюскинцев и 54-метровое в парке Горького. Кстати, летом сообщалось, что минские власти думают над установкой колеса у Дворца спорта на берегу Свислочи — возможно, эти же планы сегодня обсуждали в Центральном районе.

 
Теги: Минск
 
 
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Идею минчан поручено изучить специалистам.

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