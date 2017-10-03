В районе площади свободы может появится колесо обозрения

Минчане обратились в Администрацию Центрального района с предложением установить еще колесо обозрения в столице. Идею изучат специалисты.



Самое большое колесо обозрения в Минске находится в парке Горького. И это самый прибыльный там аттракцион. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В качестве места расположения люди предложили район площади Свободы.

«Решили проработать вопрос с комитетом архитектуры Мингорисполкома», — сообщается в официальном аккаунте администрации в Twitter.

Известно, что сегодня в администрации района проходит личный прием граждан главой Игорем Бузовским.

Сейчас в столице есть два колеса обозрения: 27-метровое в парке Челюскинцев и 54-метровое в парке Горького. Кстати, летом сообщалось, что минские власти думают над установкой колеса у Дворца спорта на берегу Свислочи — возможно, эти же планы сегодня обсуждали в Центральном районе.