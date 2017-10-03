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В районе площади свободы может появится колесо обозрения
04.10.2017 11:57 — Новости Общества | Tut.by
Минчане обратились в Администрацию Центрального района с предложением установить еще колесо обозрения в столице. Идею изучат специалисты.
В качестве места расположения люди предложили район площади Свободы.
«Решили проработать вопрос с комитетом архитектуры Мингорисполкома», —
Известно, что сегодня в администрации района проходит личный прием граждан главой Игорем Бузовским.
Сейчас в столице есть два колеса обозрения: 27-метровое в парке Челюскинцев и 54-метровое в парке Горького. Кстати, летом сообщалось, что минские власти думают над установкой колеса у Дворца спорта на берегу Свислочи — возможно, эти же планы сегодня обсуждали в Центральном районе.
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Идею минчан поручено изучить специалистам.
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