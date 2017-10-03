Неделя матери стартует 9 октября в Беларуси

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4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неделя матери пройдет в Беларуси 9-15 октября, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

По словам специалистов, Неделя матери нацелена на поддержание традиции бережного отношения к женщине, укрепление семейных ценностей и повышение престижа здоровой гармоничной семьи, ответственного родительства. В проведении мероприятий этой тематической недели принимают участие министерства информации, образования, здравоохранения, культуры, внутренних дел, обороны, сельского хозяйства и продовольствия, облисполкомы и Мингорисполком. Значительный вклад вносят общественное объединение "Белорусский союз женщин", Белорусская православная церковь.

Программа Недели матери включает традиционные торжественные приемы в гор-, рай- и облисполкомах, награждение орденом Матери, праздничные концерты, вечера отдыха, а также мероприятия нового формата (например, республиканский "Урок семейной жизни" в БГПУ им. М. Танка).

ОО "Белорусский союз женщин" 10 октября проведет международную конференцию женщин-предпринимательниц "Женское предпринимательство как фактор устойчивого развития".

Второй минский городской форум матерей "Практика малых дел - весомый вклад в развитие города" состоится 11 октября. В столице 12-15 октября развернется выставка-форум "Материнство и детство".

Чествование женщин-матерей пройдет в органах внутренних дел, соединениях и войсковых частях внутренних войск МВД. Запланировано посещение семей сотрудников и военнослужащих, погибших при исполнении служебного (воинского) долга. 13 октября состоится финал республиканской акции "Семья! Служим вместе!".

Поздравление женщин-матерей из числа военнослужащих и гражданского персонала пройдет в соединениях, воинских частях и организациях Вооруженных Сил. В Центральном доме офицеров поздравят актив Белорусской общественной организации солдатских матерей, Ассоциации членов семей военнослужащих, погибших в Афганистане "Память и долг", Фонда социальной защиты вдов и детей военнослужащих, погибших в локальных военных конфликтах "Долг".

Молебен в храмах Беларуси во здравие всех матерей состоится 14 октября.

В родильных домах поздравят женщин, родивших малышей в День матери. Состоится чествование матерей из многодетных, приемных, опекунских семей, матерей, воспитывающих детей-инвалидов. Для них проведут благотворительные акции.

Акция "Здоровая мама - здоровый малыш" пройдет 14 октября. В течение недели запланированы встречи и консультации в организациях здравоохранения по вопросам охраны здоровья подростков, женщин и детей.

Национальный центр усыновления направит поздравительные открытки матерям, усыновившим в 2016-2017 годах второго или последующих детей.

Министерство юстиции, Республиканская коллегия адвокатов, Белорусская нотариальная палата организуют акции по бесплатному юридическому консультированию многодетных матерей в Минске и областных центрах в течение недели.

По сложившейся доброй традиции чествование матерей-сельчанок "Земной поклон, родная мама!" пройдет во Всемирный день сельских женщин.

В эти октябрьские дни чествуют семейные пары - золотых и серебряных юбиляров, состоятся праздничные мероприятия совместно с учреждениями культуры "В гостях у бабушки".

Благотворительная акция "Милосердие" предусматривает посещение одиноких престарелых женщин в больницах сестринского ухода, в отделениях дневного пребывания территориальных центров социального обслуживания населения, в домах-интернатах для престарелых и инвалидов.

В учреждениях образования состоятся праздничные мероприятия для мам: утренники, встречи, выставки детского творчества "О самом дорогом на свете человеке".

Круглый стол "О повышении роли СМИ в решении актуальных вопросов улучшения здоровья женщин, укрепления семейных ценностей, пропаганде здорового образа жизни" состоится 12 октября, будут организованы круглые столы и пресс-конференции по вопросам охраны репродуктивного здоровья, формирования здорового образа жизни. Планируется подведение итогов и награждение победителей республиканского творческого конкурса среди СМИ "Крепка семья - крепка держава". Будут объявлены результаты интернет-конкурса рисунков "Мамина улыбка".

В министерстве отметили, что в 2016-2020 годах семейная политика направлена на сохранение достигнутых показателей рождаемости, укрепление института семьи, использование созданных механизмов поддержки семьи (формирование семейного капитала, оказание материальной помощи многодетным семьям к учебному году, предоставление широкого спектра социальных услуг семьям с детьми и др.). Это предусмотрено подпрограммой "Семья и детство" госпрограммы "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на текущее пятилетие.-0-