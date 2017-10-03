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Громкие открытия, которых так и не случилось. Главные долгострои Минска с высоты

04.10.2017 12:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Несколько лет назад в Минск пришли крупные инвесторы, которые обещали запустить масштабные проекты и принести в страну большие деньги. Но в итоге многие из них оставили после себя только закрытые забором долгострои. Так произошло с не-Kempinski возле цирка, отелями Hyatt и Novotel, бизнес-центрами и модными моллами. За годы простоя стоимость проектов выросла настолько, что некоторые из них дешевле снести, чем продать.

Сроки сдачи масштабных долгостроев переносят регулярно. Накануне на проблему «заросших бурьяном в городе-герое Минске зданий и помещений» обратил внимание президент.

«Есть железобетонные сроки, которые в инвестиционных договорах обозначены. И для граждан. В ближайшее время, начиная с Минска, мы проверим, как соблюдаются эти сроки. Но даже там, где я вижу каждый день, — это называется „жуть“. Вместо двух — пять лет», — раскритиковал Александр Лукашенко чиновников, которые следят за стройками.

TUT.BY насчитал в Минске, как минимум, десять крупных объектов, сдача которых постоянно переносится и с воздуха посмотрел, что происходит на стройплощадках сегодня.

 

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Теги: Минск
 
 
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