|
Громкие открытия, которых так и не случилось. Главные долгострои Минска с высоты
04.10.2017 12:29 — Новости Общества | Tut.by
Несколько лет назад в Минск пришли крупные инвесторы, которые обещали запустить масштабные проекты и принести в страну большие деньги. Но в итоге многие из них оставили после себя только закрытые забором долгострои. Так произошло с не-Kempinski возле цирка, отелями Hyatt и Novotel, бизнес-центрами и модными моллами. За годы простоя стоимость проектов выросла настолько, что некоторые из них дешевле снести, чем продать.
Сроки сдачи масштабных долгостроев переносят регулярно. Накануне на проблему «заросших бурьяном в городе-герое Минске зданий и помещений»
«Есть железобетонные сроки, которые в инвестиционных договорах обозначены. И для граждан. В ближайшее время, начиная с Минска, мы проверим, как соблюдаются эти сроки. Но даже там, где я вижу каждый день, — это называется „жуть“. Вместо двух — пять лет», — раскритиковал Александр Лукашенко чиновников, которые следят за стройками.
TUT.BY насчитал в Минске, как минимум, десять крупных объектов, сдача которых постоянно переносится и с воздуха посмотрел, что происходит на стройплощадках сегодня.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
TUT.BY насчитал в Минске, как минимум, десять крупных объектов, сдача которых постоянно переносится и с воздуха посмотрел, что происходит на стройплощадках сегодня.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии