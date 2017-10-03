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Украинец, который пытался пересечь границу с оружием, получил три года лишения свободы

04.10.2017 12:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд Столинского района приговорил гражданина Украины за незаконное перемещение через государственную границу огнестрельного оружия и боеприпасов к трем годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.

29 декабря 2016 года в 400 метрах от белорусско-украинской границы был задержан 28-летний гражданин Украины. Мужчина умышленно и незаконно пересек границу с целью охоты. Заметив пограничный наряд, он предпринял попытку скрыться на территории Украины. Остановить его смогли только предупредительные выстрелы в воздух. При себе у охотника оказалось ружье марки «ИЖ – 18Е» 16 калибра, 22 патрона, телефон и деньги.

Житель Ровенской области признан виновным по ч.1 ст. 333-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза и государственную границу Республики Беларусь огнестрельного оружия, боеприпасов). 

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком три года и три месяца с отбытием в колонии усиленного режима. Ружье и патроны конфискованы в доход государства.

 
 
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Заметив пограничный наряд, он предпринял попытку скрыться на территории Украины. Остановить его смогли только предупредительные выстрелы в воздух.

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