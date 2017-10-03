|
Украинец, который пытался пересечь границу с оружием, получил три года лишения свободы
04.10.2017 12:24 — Новости Общества | Tut.by
Суд Столинского района приговорил гражданина Украины за незаконное перемещение через государственную границу огнестрельного оружия и боеприпасов к трем годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заметив пограничный наряд, он предпринял попытку скрыться на территории Украины. Остановить его смогли только предупредительные выстрелы в воздух.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии