Многодетная семья из Осиповичского района получила в подарок от Президента буренку Белку

4 октября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Многодетная семья Снигир из деревни Ясень Осиповичского района получила в подарок от Президента Беларуси Александра Лукашенки буренку Белку.

Торжественное вручение соответствующего сертификата и самой "кормилицы" по поручению главы государства прошло сегодня с участием первого заместителя председателя Могилевского облисполкома Олега Чикиды, передает корреспондент БЕЛТА.

С необычной просьбой подарить семье корову обратилась на официальный сайт главы государства хозяйка семьи Ольга Снигир, мотивируя это необходимостью и потребностью обеспечения детей свежим молоком. Долго ждать не пришлось. О том, что письмо дошло до адресата, сообщили работники социальной службы, приехавшие буквально через неделю обследовать условия проживания семьи и возможность содержания буренки.

"Это правильная и своевременная просьба, - отметил, вручая сертификат на Белку, Олег Чикида. - Детям нужно здоровое и правильное питание. Узнав о желании семьи, глава государства поручил оказать поддержку. С этой целью и была приобретена местным хозяйством "Ясень-АГРО" буренка, которая дает в сутки 25 кг молока. Этого хватит, чтобы обеспечить многодетную семью свежим молоком и готовить из него разные домашние продукты: творог, сметану, сливки и другие".

По словам Олега Чикиды, буренка прошла определенный кастинг: выбирали, чтобы она была производительная, здоровая, спокойная. К тому же корова стельная, поэтому в феврале-марте будет пополнение. Кроме того, чтобы облегчить труд многодетной маме, первый заместитель председателя Могилевского облисполкома вручил ей доильный аппарат, а также передал в подарок двухъярусную детскую кровать, ноутбук и сладости.

В ответ Ольга Снигир поблагодарила от имени всей семьи за такой ценный и важный подарок Президента и передала тоже в дар семейное фото и детские поделки. Долгожданную Белку она пообещала холить и лелеять, а в самое ближайшее время научиться делать из молока всякие вкусности. Доить корову женщина умеет, научилась, когда жила с мужем у свекрови.-0-