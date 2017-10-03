МИНСК, 4 окт — Sputnik. Лица, не занятые в экономике, должны оплачивать некоторые жилищно-коммунальные услуги по полным тарифам, такое предложение содержится в проекте обновленного декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества".

Новая редакция декрета была представлена на рассмотрение президенту на этой неделе. Над ним работала межведомственная рабочая группа, которая сформировала основные положения декрета. Ранее в Минтруда сообщали, что декрет обретет не только новый смысл, но и название, и будет называться "О содействии занятости".

Предполагается, что до 1 ноября 2017 года в Беларуси будет создана база данных лиц, которые будут считаться не занятыми в экономике, сообщил Sputnik источник в междвемственной группе. Эта база будет постоянно корректироваться. Кроме того, ежегодно будет определяться перечень территорий, где особенно напряженная ситуация на рынке труда.

"Цель декрета — создать условия, чтобы гражданин был заинтересован в легальном трудоустройстве и платил налоги. Если же он, несмотря на все усилия властей, не проявляет к этому интереса, власти вправе пойти на то, чтобы некоторые государственные услуги оказывались ему за полную стоимость", — пояснил собеседник агентства.

По его словам, одно из условий касается введения с 1 января 2019 года для таких лиц полной оплаты за некоторые виды жилищно-коммунальных услуг, тарифы на которые субсидируются государством.

На данный момент это могут быть услуги по отоплению и газоснабжению жилых помещений, однако перечень этих услуг еще требует уточнения.

Также предусматривается, что власти будут индивидуально подходить к каждому, кто по тем или иным причинам не работает. Одно из предложений содержит норму, по которой человека могут вызвать в местные исполнительные органы власти и потребовать объяснений.

Еще одно предложение в документе касается "мероприятий по ресоциализации лиц, ведущих асоциальный образ жизни".

В проекте декрета также содержится норма, по которой гражданин сможет доказать, что находится в трудной жизненной ситуации. В этом случае ему могут разрешить не платить за ЖКУ по полной себестоимости.

На данный момент декрет не подписан, поэтому нельзя однозначно сказать, будут ли приняты все эти включенные в него нормы.

Ранее органы госуправления предлагали для "тунеядцев" сделать платными некоторые госуслуги, в том числе обслуживание в поликлиниках по месту жительства.