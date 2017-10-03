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Нобелевскую премию по химии дали за криоэлектронную микроскопию

04.10.2017 12:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 окт – Sputnik. Нобелевскую премию 2017 года по химии получили Жак Дубочет, Йоахим Франк и Ричард Хендерсон за разработку криоэлектронной микроскопии, соответствующее решение объявили в среду в Стокгольме.

Нобелевскую премию по химии дали за криоэлектронную микроскопию
© REUTERS/ PATRICK T. FALLON
Нобелевский лауреат Барри Бариш имеет белорусские корни

Нобелевская неделя началась с присуждения наград по физиологии и физике: за изучение циркадных ритмов и гравитационных волн соответственно. Уже в среду комитет объявил имя лауреата награды за исследования в области химии.

Лауреатами Нобелевской премии по химии 2017 года стали швейцарец Жак Дубочет, немец Йоахим Франк и британец Ричард Хендерсон.

Ученые награждены за разработку криоэлектронной микроскопии, которая позволяет определять структуры молекул с высоким разрешением – эти технологии во многом помогают развитию химии и биологии.

Буквально за 15 минут до оглашения Нобелевский комитет связался с лауреатами. Традиционно, оргкомитет премии опубликовал соответствующую фотографию в социальных сетях.

Уже в четверг 5 октября Нобелевский комитет огласит имя лауреата премии по литературе, а в пятницу – за вклад в укрепление мира.

 
Теги: Минск
 
 
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Престижную награду получили трое исследователей – из Германии, Швейцарии и Великобритании.

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