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Одна из версий - не знала о беременности. СК о расследовании гибели женщины и детей в Березино

04.10.2017 13:09 — Новости Общества | Tut.by  
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В процессе расследования уголовного дела по умершей роженице и двойне в Березино отрабатываются несколько версий, в том числе криминальная и версия о том, что женщина могла не знать о беременности. Об этом во время прямой линии, отвечая на вопрос TUT.BY, рассказал начальник управления Следственного комитета Беларуси по Минской области Павел Игнатов.


Фото: Сергей Анискович, TUT.BY

— Возбудили уголовное дело. В ходе расследования в том числе и эта версия (криминальная. — Прим. TUT.BY) будет отработана. На данный момент утверждать категорично мы не можем.

Следователи также выясняют, знала ли роженица о том, что беременна. Напомним, и родные, и друзья, и соседи утверждают, что женщина не говорила им, что ждет ребенка.

— Это тоже будет проверено. Обладаем определенной информацией, поэтому будем рассматривать (эту версию — Прим. TUT.BY) тоже, — отметил Павел Игнатов.

Напомним, что вечером 28 сентября в реанимацию больницы в Березино привезли женщину в тяжелом состоянии. Медики доставили ее в больницу принудительно, так как она отказывалась от госпитализации. Во время обследования врачи обнаружили следы недавних родов. Тем временем в ванной квартиры нашли двух новорожденных девочек без признаков жизни. Женщина скончалась в больнице.

Оказалось, что на учете по беременности и родам она не состояла, за медицинской помощью не обращалась. Жила вместе с мужем и шестилетним сыном.

УСК по Минской области возбудило уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности матерью двум новорожденным детям (ч. 2 ст. 144 УК).

 
 
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Во время расследования уголовного дела по умершей роженице и двойне в Березино в том числе отрабатываются криминальная версия и вариант того, что она могла не...

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