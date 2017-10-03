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Одна из версий - не знала о беременности. СК о расследовании гибели женщины и детей в Березино
04.10.2017 13:09 — Новости Общества | Tut.by
В процессе расследования уголовного дела по умершей роженице и двойне в Березино отрабатываются несколько версий, в том числе криминальная и версия о том, что женщина могла не знать о беременности. Об этом во время прямой линии, отвечая на вопрос TUT.BY, рассказал начальник управления Следственного комитета Беларуси по Минской области Павел Игнатов.
— Возбудили уголовное дело. В ходе расследования в том числе и эта версия (криминальная. — Прим. TUT.BY) будет отработана. На данный момент утверждать категорично мы не можем.
Следователи также выясняют, знала ли роженица о том, что беременна. Напомним, и
— Это тоже будет проверено. Обладаем определенной информацией, поэтому будем рассматривать (эту версию — Прим. TUT.BY) тоже, — отметил Павел Игнатов.
Напомним, что вечером 28 сентября в реанимацию больницы в Березино привезли женщину в тяжелом состоянии. Медики доставили ее в больницу принудительно, так как она отказывалась от госпитализации. Во время обследования врачи обнаружили следы недавних родов. Тем временем в ванной квартиры нашли двух новорожденных девочек без признаков жизни. Женщина скончалась в больнице.
Оказалось, что на учете по беременности и родам она не состояла, за медицинской помощью не обращалась. Жила вместе с мужем и шестилетним сыном.
УСК по Минской области возбудило уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности матерью двум новорожденным детям (ч. 2 ст. 144 УК).
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Во время расследования уголовного дела по умершей роженице и двойне в Березино в том числе отрабатываются криминальная версия и вариант того, что она могла не...
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