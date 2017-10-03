На польском региональном информационном сайте podlasie24.pl появилась информация о том, что полиция города Седльце проверяет сообщение о неизвестном мальчике, который ехал в город, спрятавшись в фуре, а потом сбежал.



Фото: widefon.com, носит иллюстративный характер

В 20-х числах сентября в местную полицию через форму электронной связи обратился пока не установленный водитель грузовика и рассказал, что в один из предыдущих дней (точнее полицейские не установили) в кабину его машины, предположительно тогда стоявшей на паркинге в Любартовском повете, забрался ребенок — мальчик на вид примерно 10 лет, одетый в темную одежду. По словам водителя, ребенок спрятался в спальном отсеке фуры, накрывшись одеялом.

Дальнобойщик сначала не видел ребенка, а обнаружив, что везет «зайца», попытался с ним поговорить, но мальчик на вопросы не отвечал. Тогда водитель остановился на стоянке в местечке Бялки, чтобы рассказать о случившемся полиции, однако ребенок выскочил из кабины и убежал. Мужчина сообщил об инциденте полиции города Седльце через интернет-сайт.

Город находится примерно в ста километрах от польско-белорусской границы. Местные полицейские, конечно, в курсе того, что в приграничном белорусском районе пропал 10-летний ребенок. Представители полиции поясняют, что официально они Максима Мархалюка не разыскивают, но вся информация и ориентировки на него доведены до каждого полицейского в сопредельных воеводствах. По словам представителя пресс-службы полиции, эти два сообщения — о пропаже белорусского ребенка и спрятавшемся в фуре неустановленном мальчике того же возраста — здесь рассматривают как возможно взаимосвязанные.





— Это гипотетически может быть связано с вашим [пропавшим в Беларуси] ребенком. Мы обращаем внимание на любых детей без сопровождения взрослых, но пока на нашей территории беспризорников не выявлено, — рассказали в пресс-службе Седлецкой полиции. — Мы проверяем любую информацию, касающуюся детей, в том числе и это сообщение о мальчике в машине. Поэтому мы разместили соответствующую информацию на местных сайтах, чтобы найти очевидцев. Пока история со сбежавшим из автомобиля ребенком продолжения не получила.

На территории Польши в последнее время дети не пропадали, сообщили в полиции.

— Следственные органы отрабатывают все возможные версии исчезновения Максима Мархалюка — даже если они кажется маловероятными. Нельзя исключать и того, что ребенок может находиться на территории отдаленного населенного пункта в Беларуси или даже в другой стране. Расследование уголовного дела продолжается, поиски идут, — сообщил TUT.BY представитель управления СК по Гродненской области Сергей Шершеневич.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Напомним, Максим Мархалюк пропал в Беловежской пуще вечером 16 сентября . Около 20.00 он уехал на велосипеде в сторону леса возле деревни Новый Двор и пропал. Позже велосипед ребенка милиционеры обнаружили в лесу. Пока поиски Максима не дали результатов. Всех, кто может знать о местонахождении мальчика, просят сообщить по телефонам: 8 033 688-62-50, 8 029 572-30-12, 8 015 133-32-82 либо позвонить в ближайшее отделение милиции по тел. 102.