Беларусь рассчитывает нарастить экспорт лекарств и медуслуг в Россию

МИНСК, 4 окт — Sputnik. Россия остается ближайшим партнером Беларуси в решении медицинских проблем, но одновременно рассматривается и как рынок для экспорта медицинских препаратов и услуг, заявил журналистам перед открытием совместной коллегии Министерства здравоохранения Беларуси и Министерства здравоохранения Российской Федерации белорусский министр Валерий Малашко.



© Sputnik / Виктор Толочко Малашко: зарплата врачей с начала года выросла на 2-3%

"Две трети идущих на экспорт белорусских лекарств потребляет Российская Федерация. Вы знаете, что рынок лекарственных препаратов России перенасыщен, но вместе с тем, дистрибьютеры сегодня берут нашу линейку, потому что они имеют ценовые преимущества и хорошее качество. Но, к сожалению, есть некие барьеры — тарифные, нетарифные — которые мы должны устранять. Это тоже в рамках проводимого фармкомитета мы будем обсуждать", — заявил Малашко.

Нынешняя коллегия посвящена вопросам онкологии. Тему выбрали россияне. Объяснили тем, что онкозаболевания остаются одной из самых частых причин смертности населения. Перед началом заседания россиян провели по отделениям и лабораториям РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова, показали, как и на каком оборудовании работают с пациентами в Беларуси.

Заболеваемость растет, смертность падает

Количество онкобольных растет и в Беларуси, и в России, и в других европейских странах. Медики связывают это с ростом продолжительности жизни населения. Увеличение средних сроков жизни способствует тому, что люди доживают до возникновения онкопатологии. При этом вложения в медицину позволили в Беларуси значительно снизить смертность от онкозаболеваний и повысить пятилетнюю выживаемость пациентов.

"По большому счету по этим показателям мы сравнимы с европейскими странами", — заметил Малашко.

Но для более эффективного противостояния росту заболеваемости все-таки необходимы совместные усилия и работа — нужны обмен опытом и общие научные программы исследований.



Для участников коллегии провели экскурсию по РНПЦ онкологии и медрадиологии им. Александрова

"Это нужно делать. Вы же знаете, что в одной стране сделать что-то глобальное на сегодняшний день, увы, невозможно", — объяснил директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова Олег Суконко.

Причем речь на коллегии пойдет не только о научных наработках и применяемых методах лечения, но и об организации так называемых скринингов. И белорусская, и российская стороны признали, что над организацией выявляемости онкобольных еще надо работать в обоих странах.

"Очень важно повышать уровень выявляемости онкологических заболеваний. Ведь при выявлении на ранних стадиях можно помочь или выздороветь, или добиться стойкой ремиссии. Это будет менее травматично при лечении и дешевле стоить для бюджета", — заявил заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Дмитрий Костенников.

Хорошие белорусские лекарства

По мнению белорусских онкологов, полезным для пациентов может стать и сотрудничество фармакологов двух стран. Директор белорусского РНПЦ, в частности, рассказал о таргетных препаратах, которые начнут выпускать на одном из белорусских предприятий с подачи российских коллег.

Без собственной фармакологии лечение онкобольных, по словам Суконко, могло бы оказаться финансово неподъемным делом.



© Sputnik / Вера Дашкевич. Директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова Олег Суконко, замминистра здравоохранения РФДмитрий Костенников, министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко и Валерий Шевчук

"Если бы мы не создали фармацевтическую промышленность, мы бы не смогли все это финансово осилить. Из всех лекарств самые дорогие — онкологические препараты. Особенно таргетные — они стоят фантастических денег. Курс лечения доходит до 100 тысяч долларов. Ну кто это потянет? Поэтому, слава Богу, что у нас используется до 50% своих препаратов. И они качественные. Это глупости, что народ считает, что они некачественные", — заметил глава РНПЦ.

По словам директора РНПЦ, белорусская онкология способна предложить пациенту все лучшие методики и исследования, которые есть в мире. "Мы диагностируем и лечим больных по международным стандартам — европейским, американским", — подчеркнул Суконко.

А скоро белорусский онкоцентр сможет предложить и условия пребывания в клинике не хуже европейских.

Экспорт услуг: впереди украинцы

В белорусский онкоцентр ежедневно госпитализируют до 50 иностранных граждан. Чаще всего за помощью обращаются граждане из постсоветских стран. Причем в последнее время украинцев стало больше, чем россиян, заметил директор РНПЦ. Но едут и из Прибалтики, из Европы, были даже несколько пациентов из США.

"У нас было слабое звено — условия пребывания. Но сейчас у нас идет активное строительство, и к следующему году заработает гостиница на 120 номеров. Здесь же будет своя столовая на уровне хорошего кафе с индивидуальным питанием. Кроме того, мы приступили к созданию отделения, где будут палаты квартирного типа. Пожалуйста, пусть едут, лечатся", — рассказал Суконко.

Впрочем, эти палаты будут доступны и белорусским гражданам, но за плату, заметил директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова.