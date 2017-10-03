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В Витебске открылся новый дискаунтер "Копеечка"
04.10.2017 14:04 — Новости Общества | Tut.by
На улице Воинов-интернационалистов, 11а открылся дискаунтер от «Добронома» — «Копеечка». «Витебский курьер» сравнил цены и выяснил, сколько стоит набор продуктов в новом магазине и привычном супермаркете.
Ассортимент в «Копеечке» вполне достаточный для того, чтобы удовлетворить среднестатистический спрос. Здесь есть практически все товары широкого потребления: фрукты, овощи, мясные изделия, напитки, консервированная продукция, бытовая химия и т.д.
В «Копеечке» — один большой торговый зал и пять касс. К каждой из них была небольшая очередь — по 5−6 человек. Чувствуется, что дискаунтер уже пользуется популярностью. Магазин работает с 9.00 до 23.00 каждый день. В этом же здании также есть аптека.
Мы сделали «контрольную закупку» в «Копеечке» и «Доброноме» на улице «Правды».
Хлеб «Старадаўні Віцебск» (в упаковке)
Сушки «Годунов» (с ароматом ванилина)
Молоко «Вкусное» (Витебск)
Макароны «Семейные» (упаковка)
Масло подсолнечное Golden (0,8 л)
Курица (тушка, 1 кг)
Яйца (Городок, С-21, десяток)
Пакет-«майка»
Всего: 9,37 рубля — в «Копеечке»; 12,24 рубля — в «Доброноме».
К слову, на улице Чкалова, 49 недавно открылся новый проект «Евроторга» — дискаунтер «Бруснічка».
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Журналист сравнил цены и выяснил, сколько стоит набор продуктов в новом магазине и привычном супермаркете.
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