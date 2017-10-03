ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебске открылся новый дискаунтер "Копеечка"

04.10.2017 14:04 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На улице Воинов-интернационалистов, 11а открылся дискаунтер от «Добронома» — «Копеечка». «Витебский курьер» сравнил цены и выяснил, сколько стоит набор продуктов в новом магазине и привычном супермаркете.


Ассортимент в «Копеечке» вполне достаточный для того, чтобы удовлетворить среднестатистический спрос. Здесь есть практически все товары широкого потребления: фрукты, овощи, мясные изделия, напитки, консервированная продукция, бытовая химия и т.д.

В «Копеечке» — один большой торговый зал и пять касс. К каждой из них была небольшая очередь — по 5−6 человек. Чувствуется, что дискаунтер уже пользуется популярностью. Магазин работает с 9.00 до 23.00 каждый день. В этом же здании также есть аптека.

Мы сделали «контрольную закупку» в «Копеечке» и «Доброноме» на улице «Правды».

Хлеб «Старадаўні Віцебск» (в упаковке)
0,83 рубля — в «Копеечке»
0,93 рубля — в «Доброноме»

Сушки «Годунов» (с ароматом ванилина)
0,59 рубля — в «Копеечке»
0,88 рубля — в «Доброноме»

Молоко «Вкусное» (Витебск)
0,90 рубля — в «Копеечке»
0,95 рубля — в «Доброноме»

Макароны «Семейные» (упаковка)
0,89 рубля — в «Копеечке»
0,95 рубля — в «Доброноме»

Масло подсолнечное Golden (0,8 л)
0,59 рубля — в «Копеечке»
0,99 рубля — в «Доброноме»

Курица (тушка, 1 кг)
2,99 рубля — в «Копеечке»
3,49 рубля — в «Доброноме»

Яйца (Городок, С-21, десяток)
1,49 рубля — в «Копеечке»
1,59 рубля — в «Доброноме»

Пакет-«майка»
0,09 рубля — в «Копеечке» и «Доброноме»

Всего: 9,37 рубля — в «Копеечке»; 12,24 рубля — в «Доброноме».

К слову, на улице Чкалова, 49 недавно открылся новый проект «Евроторга» — дискаунтер «Бруснічка».

Дискаунтер — магазин низких цен с узким ассортиментом и минимальным набором услуг для покупателей. «Фишка» таких торговых точек в том, что в них не временные скидки, а постоянные низкие цены. Достигаются они за счет большого объема продаж, глубокой скидки поставщиков и снижения торговой надбавки.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналист сравнил цены и выяснил, сколько стоит набор продуктов в новом магазине и привычном супермаркете.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Новый ректор БГУ рассказал о том, как будет повышать зарплаты преподавателей и уровень студентов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика