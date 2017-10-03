На улице Воинов-интернационалистов, 11а открылся дискаунтер от «Добронома» — «Копеечка». «Витебский курьер» сравнил цены и выяснил, сколько стоит набор продуктов в новом магазине и привычном супермаркете.





Ассортимент в «Копеечке» вполне достаточный для того, чтобы удовлетворить среднестатистический спрос. Здесь есть практически все товары широкого потребления: фрукты, овощи, мясные изделия, напитки, консервированная продукция, бытовая химия и т.д.

В «Копеечке» — один большой торговый зал и пять касс. К каждой из них была небольшая очередь — по 5−6 человек. Чувствуется, что дискаунтер уже пользуется популярностью. Магазин работает с 9.00 до 23.00 каждый день. В этом же здании также есть аптека.

Мы сделали «контрольную закупку» в «Копеечке» и «Доброноме» на улице «Правды».

Хлеб «Старадаўні Віцебск» (в упаковке)

0,83 рубля — в «Копеечке»

0,93 рубля — в «Доброноме»

Сушки «Годунов» (с ароматом ванилина)

0,59 рубля — в «Копеечке»

0,88 рубля — в «Доброноме»

Молоко «Вкусное» (Витебск)

0,90 рубля — в «Копеечке»

0,95 рубля — в «Доброноме»

Макароны «Семейные» (упаковка)

0,89 рубля — в «Копеечке»

0,95 рубля — в «Доброноме»

Масло подсолнечное Golden (0,8 л)

0,59 рубля — в «Копеечке»

0,99 рубля — в «Доброноме»

Курица (тушка, 1 кг)

2,99 рубля — в «Копеечке»

3,49 рубля — в «Доброноме»

Яйца (Городок, С-21, десяток)

1,49 рубля — в «Копеечке»

1,59 рубля — в «Доброноме»

Пакет-«майка»

0,09 рубля — в «Копеечке» и «Доброноме»

Всего: 9,37 рубля — в «Копеечке»; 12,24 рубля — в «Доброноме».

К слову, на улице Чкалова, 49 недавно открылся новый проект «Евроторга» — дискаунтер «Бруснічка».

Дискаунтер — магазин низких цен с узким ассортиментом и минимальным набором услуг для покупателей. «Фишка» таких торговых точек в том, что в них не временные скидки, а постоянные низкие цены. Достигаются они за счет большого объема продаж, глубокой скидки поставщиков и снижения торговой надбавки.