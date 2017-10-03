Новый ректор БГУ рассказал о том, как будет повышать зарплаты преподавателей и уровень студентов

В БГУ планируют внедрить рейтинговую систему оплаты труда, рассказал новый ректор Андрей Король в интервью БЕЛТА.



Андрей Король

Подобная система сейчас действует в Гродненском госуниверситете, который Андрей Король возглавлял до назначения в БГУ.

— В Белгосуниверситете тоже планируется внедрить рейтинговую систему оценки результативности труда всех категорий персонала. Рейтинг будет интегральным, комплексным для охвата всех сторон деятельности сотрудника. По опыту Гродненского университета могу сказать, что это очень мощный психологический инструмент для того, чтобы люди стремились больше работать и соответственно зарабатывать. А еще рейтинг — это возможность объективно оценить свой труд, понять, чего ты стоишь, — рассказал он.

По словам ректора, переход на новую систему будет публичным, чтобы каждый был в курсе нововведений и понимал их суть.

— Передо мной как новым ректором стоит в числе прочих задача по повышению зарплаты профессорско-преподавательского состава. Один из механизмов для этого — оптимизация структуры университета. Причем люди при ее проведении пострадать никоим образом не должны. Ее эффективность будет оцениваться с учетом мнения сотрудников. БГУ — это ведущий вуз, флагман системы образования. Очень важно, чтобы не только форма, но и содержание соответствовало статусу ведущего вуза. Зарплаты будут повышаться и за счет более интенсивной работы с заказчиками кадров по привлечению внебюджетных доходов. Поясню, о чем идет речь. Если у нас магистерские, дипломные работы будут выполняться прежде всего под запросы заказчика, то вуз сможет получить финансирование и с его стороны.

Андрей Король также рассказал, как планирует повышать качество подготовки студентов:

— В первую очередь за счет использования современных методов преподавания, которые будут направлены на то, чтобы научить студента задавать вопросы, сравнивать разные точки зрения и доказывать свою. Таким образом молодой человек будет учиться самостоятельно, выстраивая свой образовательный, жизненный путь. К примеру, одной из форм лекций может быть не традиционная подача информации — монолог преподавателя, а демонстрация и сравнение образовательных продуктов самих студентов, которые ими были сделаны ранее. Сравнение «своего» и «чужого» дает потрясающий эффект. Студент, не заимствуя чужую информацию, создает свое видение изучаемого объекта. Поэтому молодого человека нужно ориентировать на создание своего продукта, предлагая открытые задания, у которых нет однозначного ответа. Как ученый-практик, около 20 лет использую эвристические технологии в обучении, направленные на выявление, раскрытие и реализацию потенциала ученика. Сегодня это крайне необходимо, чтобы мы готовили специалиста 21 века. В этом вижу задачу ведущего вуза страны.