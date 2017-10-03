На карте Витебска много улиц в честь известных личностей — политиков, военачальников, писателей, художников, артистов и т.д. Большинство названий появилось в советское время, особенно после революции и войны. А были ли до этого в городе улицы, названные в честь знаменитостей? И кто эти люди? Попробуем ответить на эти вопросы в новом выпуске « Прогулок по незнакомому Витебску ».



Панорама Витебска. Начало ХХ века

Антропонимичные названия улиц начали появляться в Витебске со 2-й половины XIX века. Они были образованы от имен владельцев земли, на которой находилась улица или переулок. Названия, связанные с именами известных не местных жителей, появились позже, в начале ХХ века. И тех, и других улиц на дореволюционных картах города немного.

Кракелевы переулки

В северной части города находились 1-й, 2-й и 3-й Кракелевы переулки (современные улицы Свидинского, Варейкиса, 2-я Пионерская). Название связано с фамилией известного в городе в 1850-х годах торговца Эдуарда Кракелева. Он владел крупным магазином на улице Смоленской (современная Ленина), где продавали галантерею и изделия из золота, серебра.

Краевед Николай Никифоровский вспоминает, что процветал Кракелев недолго: из-за семейных невзгод и «в особенности неудавшегося поручительства было потеряно состояние и громкое имя». С 1862 года торговец «заболел манией величия и в фантастическом костюме, увешанный картонными орденами да бумажными орденскими лентами, до холеры 1866 года вел страдальческую уличную жизнь, так памятную тогдашним витеблянам».

Кракелеву принадлежал также сад. Но он, как и магазин, к концу 1860-х пришел в запустение. На том месте, где находился сад, и появились Кракелевы переулки.



Улица Смоленская, на которой находился магазин купца Кракелева. 1880-е годы. Фото: Сигизмунд Юрковский

Бибкин переулок

В конце XVIII века несколько крупных домовладений в районе Взгорье принадлежали Константину, Ивану и Прокофию Бибкам. Одна из улиц, которая появилась на их земле, получила название Бибкин переулок. Это современная улица Янки Купалы .

Бибки были известными в городе меценатами. Так, в 1792—1793 годах на средства мещанина Потапа Бибки и его сыновей полностью перестроили церковь Святого Духа (находилась на месте башни с часами облисполкома). В знак благодарности прихожане и священнослужители разместили на одной из стен храма портрет главы этой семьи.



Улица Янки Купалы. Фото: Юрий Шепелев

Будников переулок

В районе современных улиц Чехова и 1-й Куйбышева существовал Будников переулок. Здесь в начале XIX века находилось одно из первых витебских промышленных предприятий — кафельный завод Будниковых. Основали его еще в 1790 году наследники витебского мещанина Андрея Будникова. Завод выпускал кафель, посуду, печные изразцы и пользовался известностью далеко за пределами города.

В начале ХХ века предприятия братьев Будниковых находились в нескольких местах Витебска: на левом берегу Двины стоял завод, принадлежавший Михаилу, на правом (в районе современной улицы Ильинского ) — Григорию. После революции представители этой семьи продолжали жить в Витебске, завод существовал до 1970-х годов.

Будникова переулка на современной карте города уже нет.



Вид со стороны Задвинья на левый берег Двины и улицу Чехова. Видна труба бывшего завода Будниковых. 1961 год. Фото Михаила и Александры Ананьиных из фондов областного краеведческого музея

Улица Суворовская

Одной из первых, названных в честь известной личности, была улица Суворовская (сейчас Суворова). Так в 1900 году, к 100-летию со дня смерти русского военачальника Александра Суворова, переименовали бывшую Офицерскую.

Улица начиналась у ратуши и заканчивалась в районе современного Смоленского рынка. Первое название — Узгорская (Взгорская) — связано с Взгорским замком, где улица сформировалась.

В советское время улица некоторое время носила имя российского революционера В. Володарского (псевдоним «В. Володарский» не имел имени. — Прим. TUT.BY). Сегодня улица входит в охранную зону исторической части города, здесь сохранились постройки XVIII, XIX — начала XX веков, а также1930-х, 1950-х годов.



Улица Суворовская. Открытка начала ХХ века

Одно из самых старых зданий на улице — дом № 2. В конце XVIII века его построили под торговые ряды. Здесь находились лавки и помещения для хранения товаров.

Дом № 3 привлекает внимание куполом со шпилем. Здесь с 1924 года до войны находился художественный техникум, в котором, в частности, учился на скульптора Василь Быков. Сейчас тут детская школа искусств № 1.

Здания № 27 и № 29 — единственные сохранившиеся в Витебске бывшие доходные дома . Были построены в начале ХХ века для сдачи квартир внаем.

В 1952 году перед зданием городского военкомата (дом № 28, ныне — кафе «Граф Суворов») установили бюст Суворова. В 2000 году с ним произошла почти детективная история — бюст похитили. Вскоре милиция нашла его в изуродованном состоянии. Работники военкомата отреставрировали бюст и установили на прежнее место.



Бюст Суворова на улице Суворова. Фото: «Витебская энциклопедия»

Улица Гоголевская

Несколько витебских улиц в начале ХХ века назвали в честь известных писателей. Одна из самых больших — Гоголевская.

Сегодня это часть улицы Ленина от площади Свободы до площади Победы. В XIX — первой половине ХХ веков этот участок был самостоятельной магистралью. Первоначально улица называлась Большой Могилевской , так как вела от Соборной площади на Могилевский рынок (занимал часть современной площади Победы). Имя Николая Гоголя улица получила, вероятно, в связи с 50-летием со дня смерти писателя.

Интересно, что перед революцией Гоголевская была самой «образованной» в городе. Здесь находились целых семь учебных заведений: две гимназии, два института, два училища, художественная школа! Кроме того, тут размещались отделение банка, женская тюрьма, Покровский собор, казармы и другие учреждения.

Имя Гоголя улица носила до 1961 года. Тогда она утратила самостоятельной статус и стала продолжением уже существующей улицы Ленина.



Улица Гоголевская — улица Ленина. Фотосравнение Виктора Борисенкова

Улица Толстого

Улица Толстого — одна из самых старых в Витебске: первые постройки здесь появились в X—XIII веках. Первое название — Подвинская — было связано с расположением: улица начиналась от Рынковой площади возле ратуши и заканчивалась на берегу Двины, возле пристани. По Подвинской от пристани к главной городской торговой площади доставляли товары, поэтому улица была достаточно бойкой и оживленной.

В 1910 году, вскоре после смерти писателя Льва Толстого, улица получила его имя. Лев Николаевич пользовался уважением и признательностью витеблян. Известен факт, что в 1901-м, после отлучения Толстого от церкви, жители города отправили на его имя «адрес с выражением любви к крупнейшему писателю нашего времени».

Примечательно, что на дореволюционной карте улица отмечена как улица Графа Толстого. В советское время титул убрали. А имя классика русской литературы улица носит и сегодня.



Улица Толстого за сто лет почти не изменилась. Открытка начала ХХ века

Улица Пушкинская

Рядом с улицей Толстого находилась Пушкинская (ныне Пушкина). Она сформировалась в XIX веке на территории бывшего Верхнего замка. Первоначально называлась Театральной — от театра, который был в этом районе (во дворе современного здания проектно-конструкторского бюро).

Переименовали улицу в честь литератора Александра Пушкина в начале ХХ века, в связи со 100-летним юбилеем со дня рождения. Эту дату в Витебске отмечали широко. Несколько дней в театре, гимназиях, других учреждениях шли литературно-музыкальные вечера, чтения и «торжественные акты». На Юрьевой горке устроили массовые гуляния. На торжествах возникла идея открыть в городе библиотеку имени Пушкина. В 1904 году ее осуществили на пожертвования горожан.



Вид на улицу Пушкина и сквер с вершины Успенской горы. 1950-е годы. Фото: Константин Дурихин

Самым примечательным зданием на Пушкинской была мужская Александровская гимназия (с 1921 года — пединститут; существовал до 1973 года). Несмотря на то, что улица была небольшая, ее участок занимали трамвайные пути.

В советское время название улицы трансформировалось из Пушкинской в Пушкина. В 1939 году витебляне установили здесь памятник поэту, который простоял до 1960-х годов. Ровно через полстолетия, в 1989-м, тут появился второй памятник, который стоит и сегодня. Ежегодно, начиная с 1993 года, в день рождения Пушкина на этом месте проходит праздник поэзии.



Первый памятник Пушкину на улице Пушкинской у здания бывшей мужской гимназии. 1950-е годы. Фото: Константин Дурихин

Другие «писательские» улицы

Перед революцией несколько улиц в одном квартале назывались в честь писателей — Адама Мицкевича (улица Мицкевича), Михаила Лермонтова (Лермонтовская), Антона Чехова (Чехов переулок). Они находились в районе нынешней улицы Баумана на левом берегу Витьбы.

Когда-то эти земли именовались Гуторовщиной. В начале ХХ века они принадлежали помещику Сулима-Самуйло. В 1911 году он начал постепенно распродавать участки земли под застройку. Вскоре здесь появились новые кварталы и улицы, некоторым из них присвоили имена выдающихся литераторов.

До нашего времени эти «писательские» улицы не сохранились. Однако в других современных районах Витебска есть улицы Чехова, Мицкевича и Лермонтова.



Дорога в Гуторовщину. Открытка начала ХХ века

Улицы в честь царственных особ

В Витебске были и улицы, связанные с царственными особами. В период между 1904 и 1917 годами в городе появились улицы Алексеевская (в честь царевича Алексея, сына Николая II) и Екатерининская (в честь императрицы Екатерины II).

Имя наследника российского престола получила одна из новых улиц в Гуторовщине. Однако Алексеевской она именовалась недолго. В ноябре 1924 года руководство ветеринарного института, находившегося на этой улице, обратилось в окружной исполком с ходатайством о переименовании двух улиц — «Никольской (по имени Св. Николая) и Алексеевской (по имени бывшего наследника Романовых), в Ветеринарную и Советскую».



Вид на овраг возле Витьбы и улицу Баумана. 1950-е годы. Фото Игоря Гусаревича из фондов областного краеведческого музея

В 1925 году Никольская стала Ветеринарной (с 1950 года до настоящего времени — 1-я Доватора ), а Алексеевскую в Советскую переименовывать не стали. По новому ходатайству ветинститута улице присвоили имя революционера, ветеринарного врача Николая Баумана.

Екатерининская улица находилась в районе Юрьевой горки. Сегодня она объединяет две улицы: Орджоникидзе и 8-ю Свердлова.



Район Юрьевой горки. 2010-е годы. Фото: Павел Клименок, «Витебская энциклопедия»

Кроме того, в дореволюционном городе были улицы Долгоруковская (в честь витебского губернатора Василия Долгорукова), Красовского (вероятно, в честь полоцкого архиепископа Иоанна Красовского), Ивановская, Сазоновская, Лапповская Синякова, Воробьева, переулки Селезнев, Шишаков, Волковичев, Емельяновский, 1−3-й Ивашковы и другие, связанные с именами людей.

Может, кто-то из читателей TUT.BY знает интересные истории, связанные с названиями улиц и переулков, о которых идет речь в статье? Ждем ваших комментариев.