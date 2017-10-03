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"Прогулки по незнакомому Витебску". В честь кого называли городские улицы до революции?

04.10.2017 13:56 — Новости Общества | Tut.by  
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На карте Витебска много улиц в честь известных личностей — политиков, военачальников, писателей, художников, артистов и т.д. Большинство названий появилось в советское время, особенно после революции и войны. А были ли до этого в городе улицы, названные в честь знаменитостей? И кто эти люди? Попробуем ответить на эти вопросы в новом выпуске «Прогулок по незнакомому Витебску».


Панорама Витебска. Начало ХХ века

Антропонимичные названия улиц начали появляться в Витебске со 2-й половины XIX века. Они были образованы от имен владельцев земли, на которой находилась улица или переулок. Названия, связанные с именами известных не местных жителей, появились позже, в начале ХХ века. И тех, и других улиц на дореволюционных картах города немного.

Кракелевы переулки

В северной части города находились 1-й, 2-й и 3-й Кракелевы переулки (современные улицы Свидинского, Варейкиса, 2-я Пионерская). Название связано с фамилией известного в городе в 1850-х годах торговца Эдуарда Кракелева. Он владел крупным магазином на улице Смоленской (современная Ленина), где продавали галантерею и изделия из золота, серебра.

Краевед Николай Никифоровский вспоминает, что процветал Кракелев недолго: из-за семейных невзгод и «в особенности неудавшегося поручительства было потеряно состояние и громкое имя». С 1862 года торговец «заболел манией величия и в фантастическом костюме, увешанный картонными орденами да бумажными орденскими лентами, до холеры 1866 года вел страдальческую уличную жизнь, так памятную тогдашним витеблянам».

Кракелеву принадлежал также сад. Но он, как и магазин, к концу 1860-х пришел в запустение. На том месте, где находился сад, и появились Кракелевы переулки.


Улица Смоленская, на которой находился магазин купца Кракелева. 1880-е годы. Фото: Сигизмунд Юрковский

Бибкин переулок

В конце XVIII века несколько крупных домовладений в районе Взгорье принадлежали Константину, Ивану и Прокофию Бибкам. Одна из улиц, которая появилась на их земле, получила название Бибкин переулок. Это современная улица Янки Купалы.

Бибки были известными в городе меценатами. Так, в 1792—1793 годах на средства мещанина Потапа Бибки и его сыновей полностью перестроили церковь Святого Духа (находилась на месте башни с часами облисполкома). В знак благодарности прихожане и священнослужители разместили на одной из стен храма портрет главы этой семьи.


Улица Янки Купалы. Фото: Юрий Шепелев

Будников переулок

В районе современных улиц Чехова и 1-й Куйбышева существовал Будников переулок. Здесь в начале XIX века находилось одно из первых витебских промышленных предприятий — кафельный завод Будниковых. Основали его еще в 1790 году наследники витебского мещанина Андрея Будникова. Завод выпускал кафель, посуду, печные изразцы и пользовался известностью далеко за пределами города.

В начале ХХ века предприятия братьев Будниковых находились в нескольких местах Витебска: на левом берегу Двины стоял завод, принадлежавший Михаилу, на правом (в районе современной улицы Ильинского) — Григорию. После революции представители этой семьи продолжали жить в Витебске, завод существовал до 1970-х годов.

Будникова переулка на современной карте города уже нет.


Вид со стороны Задвинья на левый берег Двины и улицу Чехова. Видна труба бывшего завода Будниковых. 1961 год. Фото Михаила и Александры Ананьиных из фондов областного краеведческого музея

Улица Суворовская

Одной из первых, названных в честь известной личности, была улица Суворовская (сейчас Суворова). Так в 1900 году, к 100-летию со дня смерти русского военачальника Александра Суворова, переименовали бывшую Офицерскую.

Улица начиналась у ратуши и заканчивалась в районе современного Смоленского рынка. Первое название — Узгорская (Взгорская) — связано с Взгорским замком, где улица сформировалась.

В советское время улица некоторое время носила имя российского революционера В. Володарского (псевдоним «В. Володарский» не имел имени. — Прим. TUT.BY). Сегодня улица входит в охранную зону исторической части города, здесь сохранились постройки XVIII, XIX — начала XX веков, а также1930-х, 1950-х годов.


Улица Суворовская. Открытка начала ХХ века

Одно из самых старых зданий на улице — дом № 2. В конце XVIII века его построили под торговые ряды. Здесь находились лавки и помещения для хранения товаров.

Дом № 3 привлекает внимание куполом со шпилем. Здесь с 1924 года до войны находился художественный техникум, в котором, в частности, учился на скульптора Василь Быков. Сейчас тут детская школа искусств № 1.

Здания № 27 и № 29 — единственные сохранившиеся в Витебске бывшие доходные дома. Были построены в начале ХХ века для сдачи квартир внаем.

В 1952 году перед зданием городского военкомата (дом № 28, ныне — кафе «Граф Суворов») установили бюст Суворова. В 2000 году с ним произошла почти детективная история — бюст похитили. Вскоре милиция нашла его в изуродованном состоянии. Работники военкомата отреставрировали бюст и установили на прежнее место.


Бюст Суворова на улице Суворова. Фото: «Витебская энциклопедия»

Улица Гоголевская

Несколько витебских улиц в начале ХХ века назвали в честь известных писателей. Одна из самых больших — Гоголевская.

Сегодня это часть улицы Ленина от площади Свободы до площади Победы. В XIX — первой половине ХХ веков этот участок был самостоятельной магистралью. Первоначально улица называлась Большой Могилевской, так как вела от Соборной площади на Могилевский рынок (занимал часть современной площади Победы). Имя Николая Гоголя улица получила, вероятно, в связи с 50-летием со дня смерти писателя.

Интересно, что перед революцией Гоголевская была самой «образованной» в городе. Здесь находились целых семь учебных заведений: две гимназии, два института, два училища, художественная школа! Кроме того, тут размещались отделение банка, женская тюрьма, Покровский собор, казармы и другие учреждения.

Имя Гоголя улица носила до 1961 года. Тогда она утратила самостоятельной статус и стала продолжением уже существующей улицы Ленина.


Улица Гоголевская — улица Ленина. Фотосравнение Виктора Борисенкова

Улица Толстого

Улица Толстого — одна из самых старых в Витебске: первые постройки здесь появились в X—XIII веках. Первое название — Подвинская — было связано с расположением: улица начиналась от Рынковой площади возле ратуши и заканчивалась на берегу Двины, возле пристани. По Подвинской от пристани к главной городской торговой площади доставляли товары, поэтому улица была достаточно бойкой и оживленной.

В 1910 году, вскоре после смерти писателя Льва Толстого, улица получила его имя. Лев Николаевич пользовался уважением и признательностью витеблян. Известен факт, что в 1901-м, после отлучения Толстого от церкви, жители города отправили на его имя «адрес с выражением любви к крупнейшему писателю нашего времени».

Примечательно, что на дореволюционной карте улица отмечена как улица Графа Толстого. В советское время титул убрали. А имя классика русской литературы улица носит и сегодня.


Улица Толстого за сто лет почти не изменилась. Открытка начала ХХ века

Улица Пушкинская

Рядом с улицей Толстого находилась Пушкинская (ныне Пушкина). Она сформировалась в XIX веке на территории бывшего Верхнего замка. Первоначально называлась Театральной — от театра, который был в этом районе (во дворе современного здания проектно-конструкторского бюро).

Переименовали улицу в честь литератора Александра Пушкина в начале ХХ века, в связи со 100-летним юбилеем со дня рождения. Эту дату в Витебске отмечали широко. Несколько дней в театре, гимназиях, других учреждениях шли литературно-музыкальные вечера, чтения и «торжественные акты». На Юрьевой горке устроили массовые гуляния. На торжествах возникла идея открыть в городе библиотеку имени Пушкина. В 1904 году ее осуществили на пожертвования горожан.


Вид на улицу Пушкина и сквер с вершины Успенской горы. 1950-е годы. Фото: Константин Дурихин

Самым примечательным зданием на Пушкинской была мужская Александровская гимназия (с 1921 года — пединститут; существовал до 1973 года). Несмотря на то, что улица была небольшая, ее участок занимали трамвайные пути.

В советское время название улицы трансформировалось из Пушкинской в Пушкина. В 1939 году витебляне установили здесь памятник поэту, который простоял до 1960-х годов. Ровно через полстолетия, в 1989-м, тут появился второй памятник, который стоит и сегодня. Ежегодно, начиная с 1993 года, в день рождения Пушкина на этом месте проходит праздник поэзии.


Первый памятник Пушкину на улице Пушкинской у здания бывшей мужской гимназии. 1950-е годы. Фото: Константин Дурихин

Другие «писательские» улицы

Перед революцией несколько улиц в одном квартале назывались в честь писателей — Адама Мицкевича (улица Мицкевича), Михаила Лермонтова (Лермонтовская), Антона Чехова (Чехов переулок). Они находились в районе нынешней улицы Баумана на левом берегу Витьбы.

Когда-то эти земли именовались Гуторовщиной. В начале ХХ века они принадлежали помещику Сулима-Самуйло. В 1911 году он начал постепенно распродавать участки земли под застройку. Вскоре здесь появились новые кварталы и улицы, некоторым из них присвоили имена выдающихся литераторов.

До нашего времени эти «писательские» улицы не сохранились. Однако в других современных районах Витебска есть улицы Чехова, Мицкевича и Лермонтова.


Дорога в Гуторовщину. Открытка начала ХХ века

Улицы в честь царственных особ

В Витебске были и улицы, связанные с царственными особами. В период между 1904 и 1917 годами в городе появились улицы Алексеевская (в честь царевича Алексея, сына Николая II) и Екатерининская (в честь императрицы Екатерины II).

Имя наследника российского престола получила одна из новых улиц в Гуторовщине. Однако Алексеевской она именовалась недолго. В ноябре 1924 года руководство ветеринарного института, находившегося на этой улице, обратилось в окружной исполком с ходатайством о переименовании двух улиц — «Никольской (по имени Св. Николая) и Алексеевской (по имени бывшего наследника Романовых), в Ветеринарную и Советскую».


Вид на овраг возле Витьбы и улицу Баумана. 1950-е годы. Фото Игоря Гусаревича из фондов областного краеведческого музея

В 1925 году Никольская стала Ветеринарной (с 1950 года до настоящего времени — 1-я Доватора), а Алексеевскую в Советскую переименовывать не стали. По новому ходатайству ветинститута улице присвоили имя революционера, ветеринарного врача Николая Баумана.

Екатерининская улица находилась в районе Юрьевой горки. Сегодня она объединяет две улицы: Орджоникидзе и 8-ю Свердлова.


Район Юрьевой горки. 2010-е годы. Фото: Павел Клименок, «Витебская энциклопедия»

Кроме того, в дореволюционном городе были улицы Долгоруковская (в честь витебского губернатора Василия Долгорукова), Красовского (вероятно, в честь полоцкого архиепископа Иоанна Красовского), Ивановская, Сазоновская, Лапповская Синякова, Воробьева, переулки Селезнев, Шишаков, Волковичев, Емельяновский, 1−3-й Ивашковы и другие, связанные с именами людей.

Может, кто-то из читателей TUT.BY знает интересные истории, связанные с названиями улиц и переулков, о которых идет речь в статье? Ждем ваших комментариев.

 
Теги: Витебск
 
 
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На карте Витебска много улиц в честь известных личностей - политиков, военачальников, писателей, художников, артистов и т.д. Большинство названий появилось в...

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