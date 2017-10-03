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Президент подарил многодетной семье корову: "Был целый кастинг, чтобы выбрать нам лучшую!"

04.10.2017 13:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Многодетная семья Снигир из деревни Ясень Осиповичского района получила в подарок от Александра Лукашенко корову. Ее торжественно вручили новым хозяевам утром 4 октября.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Глава семьи Сергей Снигир рассказал TUT.BY, что две недели назад его супруга Ольга оставила на сайте Администрации президента сообщение, в котором рассказала, что очень бы хотела иметь корову, но позволить себе ее купить многодетная семья не может — дорого. И попросила по возможности подарить им буренку.

— Честно говоря, писала она «на авось», ни на что не рассчитывая. И вот сегодня нам ее привезли! — не скрывает радости и удивления мужчина.

С коровой Белкой, которой от роду 4 года, супруги сразу же нашли общий язык. Животное определили в хлев на подворье. Сергей говорит, что с виду буренка хороша, а вот первое молоко семья, в которой подрастают пятеро детей, попробует после вечерней дойки.

— Слышал, что в нашем хозяйстве «Ясень-Агро» устроили целый кастинг, чтобы выбрать для нас самую лучшую корову!

По словам Сергея, сегодня купить буренку можно примерно за 1400 рублей. Семье же подарили племенное животное, которое, по мнению мужчины, стоит не менее 2000 рублей.

— Для нас это огромные деньги, сами не смогли бы. Спасибо за такой подарок!

 
 
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Две недели назад Ольга оставила на сайте Администрации президента сообщение, в котором рассказала, что очень бы хотела иметь корову, но позволить себе ее купить...

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