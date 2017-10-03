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Посольство США поблагодарило белорусов за отзывчивость

04.10.2017 14:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 окт – Sputnik. Посольство США в Беларуси поблагодарило граждан республики, которые принесли цветы к зданию дипмиссиии в Минске после стрельбы в Лас-Вегасе, соответствующее сообщение было распространено в среду.

Посольство США поблагодарило белорусов за отзывчивость
AP / RUPTLY
Опубликованы кадры с места самого массового расстрела в США

Массовый расстрел на концерте в американском Лас-Вегасе произошел 2 октября. Жертвами 64-летнего Стивена Пэддока стали более 50 человек, ранения получили около 530 посетителей концерта кантри музыки. В связи с произошедшем в Штатах был объявлен 5-дневный траур.

"Посольство США благодарит всех, кто пришёл выразить скорбь и соболезнования в связи с трагедией в Лас-Вегасе", – сказали в посольстве.

Там также сообщили, что в знак траура флаг над дипломатической миссией был приспущен.

В настоящее время расследованием произошедшего в Лас-Вегасе занимается ФБР. Планируется, что в ближайшее время будет допрошена спутница стрелка – гражданка Австралии Мэрил Дендли, которая во вторник прибыла в США. Расстрел посетителей концерта кантри-музыки в Вегасе стал самым массовым за всю историю США.

В понедельник вечером президент Беларуси Александр Лукашенко направил своему американскому коллеге Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями. Белорусский лидер назвал стрельбу в Лас-Вегасе беспощадным и бессмысленным преступлением.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время расследованием произошедшего в Лас-Вегасе занимается ФБР.

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