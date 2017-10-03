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Посольство США поблагодарило белорусов за отзывчивость
04.10.2017 14:26 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 окт – Sputnik. Посольство США в Беларуси поблагодарило граждан республики, которые принесли цветы к зданию дипмиссиии в Минске после стрельбы в Лас-Вегасе, соответствующее сообщение было распространено в среду.
Массовый расстрел на концерте в американском Лас-Вегасе произошел 2 октября. Жертвами 64-летнего Стивена Пэддока стали более 50 человек, ранения получили около 530 посетителей концерта кантри музыки. В связи с произошедшем в Штатах был объявлен 5-дневный траур.
"Посольство США благодарит всех, кто пришёл выразить скорбь и соболезнования в связи с трагедией в Лас-Вегасе", – сказали в посольстве.
Там также сообщили, что в знак траура флаг над дипломатической миссией был приспущен.
В настоящее время расследованием произошедшего в Лас-Вегасе занимается ФБР. Планируется, что в ближайшее время будет д
В понедельник вечером президент Беларуси Александр Лукашенко направил своему американскому коллеге Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями. Белорусский лидер назвал стрельбу в Лас-Вегасе
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В настоящее время расследованием произошедшего в Лас-Вегасе занимается ФБР.
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