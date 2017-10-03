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Лукашенко подарил многодетной семье корову
04.10.2017 14:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 4 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил многодетной семье Снигир из Осиповичского района корову по имени Белка, а также доильный аппарат, детскую кровать, ноутбук и сладости.
Обратилась к Лукашенко сама семья — они написали обращение к главе государства на его официальном сайте. Уже через неделю домой к Снигирам приехала социальная служба — проверить условия проживания и возможность содержания коровы.
Семье буренка нужна для того, чтобы обеспечивать детей свежим молоком. После поручения президента хозяйство "Ясень-АГРО" купило для семейства Снигир корову по имени Белка. Торжественно вручать подарок семье приехал первый заместитель губернатора Могилевской области Олег Чикида.
Как передает
Кроме коровы, подарили семье доильный аппарат, двухъярусную детскую кровать, ноутбук и сладости.
Глава государства любит делать подарки. Так, на свадьбу телеведущим Ольге Макей и Сергею Гусаченко Лукашенко подарил мешок картошки со своего огорода. Регулярно президент вместе с младшим сыном Николаем делает подарки жителям минского дома-интерната для инвалидов и пенсионеров.
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Корову у главы государства попросила Ольга Снигир через официальный сайт президента.
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