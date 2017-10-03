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Лукашенко подарил многодетной семье корову

04.10.2017 14:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил многодетной семье Снигир из Осиповичского района корову по имени Белка, а также доильный аппарат, детскую кровать, ноутбук и сладости.

Лукашенко подарил многодетной семье корову
© Pixabay
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Обратилась к Лукашенко сама семья — они написали обращение к главе государства на его официальном сайте. Уже через неделю домой к Снигирам приехала социальная служба — проверить условия проживания и возможность содержания коровы.

Семье буренка нужна для того, чтобы обеспечивать детей свежим молоком. После поручения президента хозяйство "Ясень-АГРО" купило для семейства Снигир корову по имени Белка. Торжественно вручать подарок семье приехал первый заместитель губернатора Могилевской области Олег Чикида.

Как передает БелТА, для коровы устроили настоящий кастинг: остановились именно на Белке. К слову, буренка в феврале-марте станет мамой.

Кроме коровы, подарили семье доильный аппарат, двухъярусную детскую кровать, ноутбук и сладости.

Глава государства любит делать подарки. Так, на свадьбу телеведущим Ольге Макей и Сергею Гусаченко Лукашенко подарил мешок картошки со своего огорода. Регулярно президент вместе с младшим сыном Николаем делает подарки жителям минского дома-интерната для инвалидов и пенсионеров.

 
Теги: Минск
 
 
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Корову у главы государства попросила Ольга Снигир через официальный сайт президента.

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