Лукашенко подарил многодетной семье корову

МИНСК, 4 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил многодетной семье Снигир из Осиповичского района корову по имени Белка, а также доильный аппарат, детскую кровать, ноутбук и сладости.



© Pixabay Лукашенко аграрии в Клецком районе подарили 2 корзины картошки

Обратилась к Лукашенко сама семья — они написали обращение к главе государства на его официальном сайте. Уже через неделю домой к Снигирам приехала социальная служба — проверить условия проживания и возможность содержания коровы.

Семье буренка нужна для того, чтобы обеспечивать детей свежим молоком. После поручения президента хозяйство "Ясень-АГРО" купило для семейства Снигир корову по имени Белка. Торжественно вручать подарок семье приехал первый заместитель губернатора Могилевской области Олег Чикида.

Как передает БелТА , для коровы устроили настоящий кастинг: остановились именно на Белке. К слову, буренка в феврале-марте станет мамой.

Кроме коровы, подарили семье доильный аппарат, двухъярусную детскую кровать, ноутбук и сладости.

Глава государства любит делать подарки. Так, на свадьбу телеведущим Ольге Макей и Сергею Гусаченко Лукашенко подарил мешок картошки со своего огорода. Регулярно президент вместе с младшим сыном Николаем делает подарки жителям минского дома-интерната для инвалидов и пенсионеров.