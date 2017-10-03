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Новый ректор БГУ планирует оптимизировать вуз

04.10.2017 14:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 4 окт – Sputnik. Назначенный в последнюю неделю сентября ректором Белорусского государственного университета Андрей Король планирует оптимизировать структуру вуза.

Новый ректор БГУ планирует оптимизировать вуз
© Фото: Гродненский государственный университет им. Я. Купалы
Король: чем известен новый ректор БГУ?

Король стал новым ректором БГУ 28 сентября текущего года – на посту руководителя главного вуза страны он сменил академика Сергея Абламейко. Уже через неделю новый ректор рассказал о своих целях и задачах на высоком посту.

"Передо мной как новым ректором стоит в числе прочих задача по повышению зарплаты профессорско-преподавательского состава. Один из механизмов для этого – оптимизация структуры университета. Причем люди при ее проведении пострадать никоим образом не должны", – заявил Король в интервью БелТА.

Как отметил ректор, эффективность оптимизации будет оцениваться с учетом мнения сотрудников университета.

"Зарплаты будут повышаться и за счет более интенсивной работы с заказчиками кадров по привлечению внебюджетных доходов. Поясню, о чем идет речь. Если у нас магистерские, дипломные работы будут выполняться прежде всего под запросы заказчика, то вуз сможет получить финансирование и с его стороны", – добавил Король.

Ректор уже встретился с профессорами, главами кафедр и деканами подразделений БГУ, а в ближайшее время обещает лично посетить каждый факультет и институт. Пообщался Король уже и со старостами первых курсов всех подразделений вуза.

 
Теги: Минск
 
 
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Андрей Король собирается повысить зарплаты профессорско-преподавательскому составу.

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