Датчики изменения давления и стальные двери, взрывостойкие сейфы и охранная сигнализация. По защищенности подвал одного из домов в Минском районе не уступает бункеру или банковскому хранилищу.





Таковы требования безопасности, которая предъявляет милиция не просто к хозяевам огнестрельного оружия, а к их особой категории — коллекционерам. Их немного! К примеру, в Минском районе из 3500 владельцев оружия, тех, у кого есть специальная лицензия (дает право на хранение практически неограниченного количества оружия) можно пересчитать по пальцам двух рук. Но свои адреса они скрывают, а «экспонаты» тщательно оберегают от посторонних глаз…

Пять двустволок времен императорской России. На виду, хоть и за прочным бронестеклом элитного сейфа. Владелец охотничьего оружия имя решил не называть, а вот историей и происхождением предметов коллекции поделился охотно.

— Это ружье выпущено в 1907 году. После Октябрьской революции фирменное клеймо с орлом перебили на серп и молот. Оружие уникальное — в свое время стоило как легковой автомобиль. Теперь еще дороже, так как найти достойные экземпляры практически нереально. Взгляните сами: тут приклад из ореха!.. К тому же стоящие внимания образцы никто из коллекционеров не продает, — признается охотник со стажем. — Откуда это увлечение? Я как-то начал интересоваться теми образцами оружия, которые делал ЦКИБ (Центральное конструкторско-исследовательское бюро спортивного и охотничьего оружия при Тульском оружейном заводе — Авт.). Стал изучать историю, которая оказалась невероятной богатой. И уж только потом — собирать.





Верстак, масло для чистки, специальный состав для полировки. Такие ружья требуют особого ухода. На первый взгляд кажется, что свое они отстреляли. Но, по словам хозяина, эти раритетные стволы он берет на охоту не реже, чем современные винтовки и карабины с оптическим прицелом.

— Когда это хобби — это совершенно не хлопотно. А охота — целая философия. И существуют определенные этапы… Сначала человек гоняется за добычей. Потом просто ездит за компанию. Кто-то вообще прекращает стрелять — такому важнее понаблюдать за животными, даже сменить ружье на фотоаппарат. Это все с возрастом приходит! Я уже сейчас задумываюсь, что мне самому скоро трофеи в доме вешать негде будет…





С ружьем за плечом

Охотники — львиная доля тех, кто обращается в милицию за разрешением на владение оружием. И их количество возрастает на 200−250 человек ежегодно. Впрочем, законного права можно легко лишиться из-за элементарной безалаберности.

— Среди причин, когда лицензия на владение огнестрельным оружием была аннулирована, основными являются нарушение правил охоты и управление транспортом в нетрезвом виде. Каждый владелец должен осознавать, какая ответственность на него ложится. Только в 2016 году около 150 человек лишены разрешения, — рассказывает старший инспектор по особым поручениям управления охраны правопорядка и профилактики УВД Миноблисполкома Алексей Шатило. — Лицензий в последнее время стали выдавать больше в Минском районе. Скоро количество зарегистрированного оружия приблизится к столичным показателям. К примеру, во Фрунзенском районе Минска — 5000 владельцев, в Московском — 4000.





Житель поселка Ждановичи Владимир Шустов с оружием не расстается вот уже четверть века. И говорит, что за годы отношение к стволам самих владельцев, да и правоохранительных органов кардинально изменилось. Уровень дисциплины растет. Но также увеличивается количество единиц оружия у гражданских, что может привести к проблемам.

— Все телевизор смотрят и знают: где больше оружия — там и больше происшествий. От трагических случаев на охоте может уберечь только внимательность. Это особенно касается молодых людей! Раньше и инспекторы природоохраны были лояльнее. А теперь, даже если чехол не до конца застегнут, могут возникнуть претензии. Нельзя стрелять из заведенной машины. Тем более в темноте, реагируя на шорох. Это все может стоить жизни! Ну и, конечно, никакого спиртного! — предостерегает Владимир Шустов. — Так, дома у меня ни жена, ни дети не знают, где я храню ключ от сейфа с оружием. Это самая элементарная мера предосторожности.

Взрывоопасные клады

От фарфоровой посуды до… стрелкового оружия. Как это ни странно звучит, но именно такой путь опасного увлечения прошел 35-летний «коллекционер» из Жодино. Необычное хобби вначале ограничивалось поиском тарелок, столовых приборов и кухонной утвари времен Великой Отечественной войны. Охотник за историческими ценностями предпочитал предметы с клеймом нацисткой Германии. Артефакты, хоть и не без труда, находил и приобретал на столичном рынке «Ждановичи». Иногда — в интернете. А в Сети и кое-какие сведения раскопал: оказывается, в годы войны в Крупском районе базировался немецкий аэродром…

Детонаторы, штык-ножи, пулеметная лента с 50 патронами. Вот далеко не все реликвии, которые после кустарной реставрации среди «посуды с историей» обнаружила в квартире «кладоискателя» милиция.

Из показаний подозреваемого: «Выяснил, что на месте боевых действий теперь простирается поле. Почву накануне моего приезда вспахал трактор. Таким образом, все предметы, которые годами хранились в земле, оказались на поверхности…»





Удачной находкой для жодинца стал ČZ vz. 27, или самозарядный пистолет компании «Чешска зброевка». До войны это оружие поступало сотрудникам полиции, армии и органов национальной безопасности Чехии. А в 1938-м после оккупации Судетской области пистолет попал в распоряжение военных из подразделений вермахта.

— По заключению экспертов, оружие непригодно для стрельбы. А вот взрыватели, детонаторы, электровоспламенители в любой момент угрожали взрывом, так как находились в опасном для хранения состоянии, — сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног. — Мужчина все это время серьезно рисковал и мог нанести смертельные ранения не только себе, но и членам семьи, соседям. Суд признал его виновным в незаконных действиях в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. С учетом всех обстоятельств уголовного дела он приговорен к 1 году исправительных работ.





Почти килограмм пороха под кроватью в спальне хранил житель Березинского района. Как выяснилось, после того, как он стал участником пьяной ссоры, его разрешение на владение оружием было аннулировано. Охотничьи ружья — изъяты. А вот взрывчатую смесь 57-летнему мужчине удалось утаить. Правда, ненадолго.

За три летних месяца за незаконные действия с оружием, боеприпасами и взрывоопасными веществами только в Минской области дошли до суда уголовные дела в отношении 10 человек. Имеются случаи добровольной сдачи оружия. Так, в начале года в отдел милиции мужчина принес доставшиеся в наследство после смерти отца китайские копии автомата Калашникова.





— Любой, кто предупреждает и сдает оружие добровольно, освобождается от ответственности. И мы всегда об этом напоминаем, — говорит старший инспектор по разрешительной системе Минского РУВД Дмитрий Анихимовский. — Изымать незарегистрированное оружие удается каждый год. Благо люди понимают, что доставшиеся по наследству, спрятанные в тайниках стволы могут привести к проблемам с законом.

Специальная операция «Арсенал» проводится с 2 по 6 октября 2017 года. Сообщить сведения о незаконно хранящемся оружии, боеприпасах и взрывчатых веществах, а также получить информацию о порядке добровольной сдачи таких предметов можно по телефонам: (017) 229−05−90, 229−04−32, 229−06−32 либо по телефону 102.